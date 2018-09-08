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Кин Кин
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Kin Кин 2018 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Кин»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Элайджу (Майлс Труитт) усыновили, когда он был еще совсем маленьким, на память от родных родителей ему достался лишь шрам на руке. В новой семье жизнь его тоже сладкой назвать нельзя. Приемная мама мальчика умерла, отец (Деннис Куэйд) зарабатывает так мало, что едва сводит концы с концами, а сводный брат Джимми (Джек Рейнор) только вышел из тюрьмы и в первые же дни на свободе успел обзавестись серьезными врагами во главе с головорезом Тайлером (Джеймс Франко). Чтобы раздобыть несколько…

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9091808505 8 сентября 2018, 12:28
Оценка
Фильм для детей до 14 лет.Старшим уже не понравится.Третий фильм за мою жизнь каторый не досмотрел в кинотеатре.Отстой полный.
8 сентября 2018, 12:28 Ответить
9091808505 8 сентября 2018, 13:29
Оценка
Низкобюджетная киношка.
8 сентября 2018, 13:29 Ответить
Света Ларичева 8 января 2019, 18:24
Оценка
Норм, смотреть можно!
8 января 2019, 18:24 Ответить
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