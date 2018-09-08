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Элайджу (Майлс Труитт) усыновили, когда он был еще совсем маленьким, на память от родных родителей ему достался лишь шрам на руке. В новой семье жизнь его тоже сладкой назвать нельзя. Приемная мама мальчика умерла, отец (Деннис Куэйд) зарабатывает так мало, что едва сводит концы с концами, а сводный брат Джимми (Джек Рейнор) только вышел из тюрьмы и в первые же дни на свободе успел обзавестись серьезными врагами во главе с головорезом Тайлером (Джеймс Франко). Чтобы раздобыть несколько…