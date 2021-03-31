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Джек Рейнор
Джек Рейнор
Jack Reynor
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Джек Рейнор
Jack Reynor
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Дата рождения
23 января 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Джек Рейнор
Родился 23 января 1992 года. Колорадо, США.
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Фильмография Джек Рейнор
По наклонной
драма
2021, США
7.0
Солнцестояние
ужасы
2019, США
5.0
Кин
фантастика, боевик
2018, США
5.0
По половому признаку
драма, биография
2018, США
7.0
Детройт
драма, исторический
2017, США
7.0
Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом
военный, биография, боевик
2017, Франция
7.0
Скрижали судьбы
драма
2016, Ирландия
7.0
Перестрелка
криминал, боевик, драма
2016, Франция / Великобритания
6.0
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Джек Рейнор сыграет ведущую роль в экранизации романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства»
Он составит компанию Хлое Грейс Морец.
Написать
31 марта 2021 15:28
Вишнево-красный Том Холланд на дебютном постере криминальной драмы «Черри»
У ленты будет рейтинг R.
Написать
24 декабря 2020 14:53
Джон Бойега и Фелисити Джонс сыграют в триллере о мести и погонях
Также в касте числятся Джек Рейнор и Джоди Смит.
Написать
9 июля 2020 09:11
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