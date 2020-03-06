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Андре Бенджамин
Андре Бенджамин
André Benjamin
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Андре Бенджамин
André Benjamin
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Дата рождения
27 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Андре Бенджамин
Родился 27 мая 1975 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Андре Бенджамин
Высшее общество
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Джими Хендрикс
драма, биография, мюзикл
2013, Великобритания / Ирландия / США
8.0
Битва в Сиэттле
драма, боевик
2007, США
6.0
Паутина Шарлотты
драма, семейный, комедия, сказка
2006, США
7.0
Кровь за кровь
боевик, драма, криминал
2005, США
7.0
Револьвер
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
7.0
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20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей
Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям – целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.
6 комментариев
17 сентября 2018 00:04
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