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Юэн Митчелл
Юэн Митчелл Ewan Mitchell
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Юэн Митчелл

Ewan Mitchell

Дата рождения
8 марта 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Дерби, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Последнее королевство 8.3
Последнее королевство (2015)
Гранчестер 7.7
Гранчестер (2014)
Дом дракона 7.5
Дом дракона (2022)

Фильмография Юэн Митчелл

Грозовой перевал 6.8
Грозовой перевал Wuthering Heights
драма, мелодрама 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дом дракона 7.5
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
Мир в огне 7.1
Мир в огне
драма, военный, исторический 2019, Великобритания
Высшее общество 5.9
Высшее общество High Life
триллер, фантастика 2018, Великобритания / Франция / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Просто Чапли 6.9
Просто Чапли Just Charlie
драма 2017, Великобритания
Последнее королевство 8.3
Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
Гранчестер 7.7
Гранчестер
драма, криминал, детектив 2014, Великобритания
Фонда
триллер , Франция
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