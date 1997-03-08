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Юэн Митчелл
Ewan Mitchell
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Персоны
Юэн Митчелл
Юэн Митчелл
Ewan Mitchell
Дата рождения
8 марта 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Дерби, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Последнее королевство
(2015)
7.7
Гранчестер
(2014)
7.5
Дом дракона
(2022)
Фильмография Юэн Митчелл
6.8
Грозовой перевал
Wuthering Heights
драма, мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези
2022, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.1
Мир в огне
драма, военный, исторический
2019, Великобритания
5.9
Высшее общество
High Life
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.9
Просто Чапли
Just Charlie
драма
2017, Великобритания
8.3
Последнее королевство
драма, боевик, исторический
2015, США
7.7
Гранчестер
драма, криминал, детектив
2014, Великобритания
Фонда
триллер
, Франция
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