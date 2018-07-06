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Во власти стихии Во власти стихии
Киноафиша Фильмы Во власти стихии Отзывы о фильме «Во власти стихии»
Adrift Во власти стихии 2018 / США
7.9 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Во власти стихии»

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Ноги. Бесконечные, как океанские просторы, ноги Шейлин Вудли - пожалуй, одно из главных достоинств нового мелодраматического фильма-катастрофы «Во власти стихии». Никогда ещё их не показывали так много, так красиво и так… оправдано. Ведь если героиня дрейфует на полуразрушенной яхте в Тихом океане, о какой нарочитой сексуальности может идти речь? Кроме того, своеобразным гарантом непорочности послания картины, All you need is love, является одобрение сценария непосредственной…

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Юрий Можайский 6 июля 2018, 23:34
Оценка
Фильм-полное,бескомпромисное говно.
6 июля 2018, 23:34 Ответить
Anastasia Ganina 8 июля 2018, 12:48
I sailed halfway around the world to find you
Пока все смотрят исключительно только футбол, в кинотеатрах рекордно низкая посещаемость. Зрители, которые все таки решились выбраться в кино, предпочитают яркие и динамичные истории про супергероев. А я для разнообразия сходила на фильм «Во власти стихии», потому что не могла пропустить совместную работу исландского режиссера Бальтасара Кормакура и одного из самых выдающихся операторов Роберта Ричардсона. Автор фильма «Эверест» вместе с оператором, получившим Оскар за «Хранителя времени» и «Авиатора», работавшего над «Островом проклятых», «Джанго освобожденным», «Ешь, Молись, Люби» и десятком других выдающихся картин. В этом фильме им было где разгуляться - бесконечный простор океана и невероятной красоты закаты занимали большую часть экранного времени.
Эта история о девушке по имени Тами, основанная на реальных событиях. В свои 24 года она вот уже 7 лет путешествует по миру. Сбежав из дома, девушка работала на судах старалась долго не задерживаться на одном месте. Судьба занесла её на Таити, где она познакомилась с Ричардом - молодым морским волком, путешествующим на лодке, которую он собрал своими руками, пока работал на верфи. Между ними завязывается бурный роман, и через пару месяцев они уже планируют отправиться вместе в кругосветное путешествие. Но их судьбу изменила случайна встреча со старыми знакомыми Ричарда, которые предложили ему внушительную сумму за то, что он перегонит их большую яхту с островов до Калифорнии. Это путешествие должно было стать романтическим приключением, но все планы разрушил невероятной силы шторм.

В первую очередь, конечно, это история любви на фоне невероятной красоты декораций. Основная часть съемок проходила на Фиджи, так что от видов просто захватывает дух: острова, тропические леса, серфинг и гавайские рубашки. Но если эта часть фильма красива и безоблачна, то скитание героев в открытом океане без воды и пропитания выглядит еще большим кошмаром. Все получилось правильно и гармонично: воспоминания о другой жизни, знакомство героев и развитие их отношений показано ретроспективно в перемешку с отсчетом количества дней, проведенных на дрейфующей яхте. После того, как Шейлин Вудли поработала с Риз Уизерспун и Николь Кидман над сериалом «Большая маленькая ложь», в этом фильме можно увидеть, как улучшились ее актерские навыки. Весь фильм в общем держится на красивых видах природы и игре актрисы. Она справилась с заданием, а Сэм Клафлин просто был в своем репертуаре. У него хорошо получаются образы таких обаятельных влюбленных романтиков, тут не поспоришь.

Это фильм для тех, кто мечтает об отпуске, кому надоел дождь (то есть для всех из Петербурга). В кинотеатре можно укрыться не только от плохой погоды, но и погрузиться в атмосферу приключений, бескрайнего моря, палящего солнца и погони за счастьем. А после того, что случилось с героями, подумать: останусь-ка я на суше, где есть WiFi.
8 июля 2018, 12:48 Ответить
Лилия Ивасечко 11 июля 2018, 21:46
в ответ на сообщение Юрий Можайский от 6 июля 2018, 23:34
Оценка
Не чего было идти на драму !
11 июля 2018, 21:46 Ответить
Лилия Ивасечко 11 июля 2018, 21:48
Оценка
Хороший фильм, впечатлил. На реальных событиях!
11 июля 2018, 21:48 Ответить
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