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20 лет назад отца юного героя убили преступники. С тех пор мальчик вырос, взял себе прозвище Снейк Айз (по двум единицам на игральных костях, которые и стали приговором родителю) и научился великолепно драться. Он мечтает найти убийцу и отомстить. И однажды у Снейка появляется такой шанс, но из-за этого он ввязывается в войну Кенты — одного из боссов якудза — и древнего клана Арашикаге, который вскоре может возглавить друг героя Томми. Франшиза G. I. Joe, зародившаяся из серии…