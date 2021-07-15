Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
Киноафиша Фильмы G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз Отзывы о фильме «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»
Snake Eyes: G.I. Joe Origins G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз 2021 / США
6.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

20 лет назад отца юного героя убили преступники. С тех пор мальчик вырос, взял себе прозвище Снейк Айз (по двум единицам на игральных костях, которые и стали приговором родителю) и научился великолепно драться. Он мечтает найти убийцу и отомстить. И однажды у Снейка появляется такой шанс, но из-за этого он ввязывается в войну Кенты — одного из боссов якудза — и древнего клана Арашикаге, который вскоре может возглавить друг героя Томми. Франшиза G. I. Joe, зародившаяся из серии…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дмитрий Одинцов 15 июля 2021, 15:45
Оценка
Давно ждал отдельную историю, но думал это будет после, как-то непривычно видеть Снек Айза без шлема и слишком говорящим
15 июля 2021, 15:45 Ответить
User 24 июля 2021, 18:00
Оценка
Переделали всю историю Снейк Айза. Все что было в предыдущих двух фильмов переверкнули и сделали новую историю. Но фильм все равно получился классным !!!
24 июля 2021, 18:00 Ответить
Артём Макаров 30 июля 2021, 00:45
Оценка
Сюжет отстой, плоттвисты смешные, диалоги придумывал сверхразум, столько пафоса.
30 июля 2021, 00:45 Ответить
nikvaker 1 августа 2021, 00:12
Оценка
Пустая трата времени
1 августа 2021, 00:12 Ответить
Сережа Хузин 1 августа 2021, 14:14
Фильм туфта,не ходите.Потеря
1 августа 2021, 14:14 Ответить
Сергей Чонишвили 1 августа 2021, 18:40
Оценка
Просто худший фильм, ибо две части брока кобрый были такие себе, а тут еще и отдельный персонаж
1 августа 2021, 18:40 Ответить
polina-mavrina 2 августа 2021, 15:50
Оценка
Полное разочарование...(
2 августа 2021, 15:50 Ответить
sushoka25 6 августа 2021, 14:07
Оценка
мне понравился фильм 😋
6 августа 2021, 14:07 Ответить
gridneva2804 8 августа 2021, 18:25
Оценка
Для детишек сюжет , слишком наивно и просто
8 августа 2021, 18:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Барби
Барби 8 комментариев
Паранормальные явления. Скинамаринк
Паранормальные явления. Скинамаринк 4 комментария
Вызов
Вызов 274 комментария
Переводчик
Переводчик 21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 68 комментариев
Беглец
Беглец 8 комментариев
До рассвета
До рассвета 51 комментарий
Дубай любой ценой 1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 13 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 67 комментариев
Заколдованный мальчик
Заколдованный мальчик 1 комментарий
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App