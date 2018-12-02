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Когда зрители из списка новинок проката выбирают костюмный байопик, они делают это по двум причинам: либо они знают личность, которой фильм посвящён, либо исполнителя этой роли. И есть подозрение, что большая часть зрителей, которая пойдёт на «Колетт» Уоша Уэстмоленда, не столько интересуется биографией французской писательницы, сколько актрисой, которая её сыграла. В хоть сколько-то заметной роли Кира Найтли последний раз появлялась в 2016 году (ну, не будете же вы считать 10…