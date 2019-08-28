Магия зверя, 2019

Судьбы пяти человек оказываются переплетены, когда неподалеку от альпийской деревни загадочным образом пропадает обеспеченная жительница Парижа Эвелин Дюка.

В 2019 году «Магия зверя» открыла особую секцию Венецианского кинофестиваля — Venice Days, где фильм был тепло встречен критиками. Чего нельзя сказать о книге Колина Нила, на которой он основан и публикация которой в свое время не привлекла особого внимания. По словам режиссера Доминика Молля, главной сложностью адаптации романа, написанного от первого лица, для него стало перенесение мыслей и эмоций героев без чрезмерного использования закадрового текста. И кажется, ему это удалось с помощью сценариста Жиля Маршана, с которым режиссер часто работает, а также блестящей игры актеров, в частности, Дени Меноше.

Элис (Лор Калами) и ее муж Мишель (Дени Меноше), кажется, типичная, несчастная в браке супружеская пара средних лет. У нее роман на стороне с Жозефом (Дамиен Боннар), но Мишеля это ни капли не коробит: он без памяти влюблен в девушку, с которой познакомился в Интернете. Неподалеку от их фермы пропадает женщина по имени Эвелин Дюка (Валерия Бруни-Тедески), а любовника Элис подозревают в ее похищении. Тем временем в Африке парень по имени Арманд (Жюльет Дусе) решает заработать легких денег и начинает заниматься мошенничеством в Сети. Его жертвой становится наивный Мишель, готовый на любые жертвы ради своей Армандины.