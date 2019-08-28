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Магия зверя Магия зверя
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Seules les bêtes / Only the animals

Магия зверя, 2019

2019 / Франция / Германия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Судьбы пяти человек оказываются переплетены, когда неподалеку от альпийской деревни загадочным образом пропадает обеспеченная жительница Парижа Эвелин Дюка.

В 2019 году «Магия зверя» открыла особую секцию Венецианского кинофестиваля — Venice Days, где фильм был тепло встречен критиками. Чего нельзя сказать о книге Колина Нила, на которой он основан и публикация которой в свое время не привлекла особого внимания. По словам режиссера Доминика Молля, главной сложностью адаптации романа, написанного от первого лица, для него стало перенесение мыслей и эмоций героев без чрезмерного использования закадрового текста. И кажется, ему это удалось с помощью сценариста Жиля Маршана, с которым режиссер часто работает, а также блестящей игры актеров, в частности, Дени Меноше.

Элис (Лор Калами) и ее муж Мишель (Дени Меноше), кажется, типичная, несчастная в браке супружеская пара средних лет. У нее роман на стороне с Жозефом (Дамиен Боннар), но Мишеля это ни капли не коробит: он без памяти влюблен в девушку, с которой познакомился в Интернете. Неподалеку от их фермы пропадает женщина по имени Эвелин Дюка (Валерия Бруни-Тедески), а любовника Элис подозревают в ее похищении. Тем временем в Африке парень по имени Арманд (Жюльет Дусе) решает заработать легких денег и начинает заниматься мошенничеством в Сети. Его жертвой становится наивный Мишель, готовый на любые жертвы ради своей Армандины.

 

Фильм основан на одноименном романе Колина Нила, выступившего в роли одного из сценаристов проекта.

При создании фильма режиссер Доминик Молль вдохновлялся работой братьев Коэн, в частности, сериалом «Фарго».

По словам Молля, когда он принял решение о нелинейном повествовании в «Магии зверя», он руководствовался принципом режиссера французской «новой волны» Жан-Люка Годара: «В фильме должны быть начало, середина и конец. Но не обязательно именно в этом порядке».

Режиссер Доминик Молль принял решение адаптировать роман Колина Нила благодаря своему другу, который рассказал ему о книге после посещения фестиваля в Леоне, посвященного детективному жанру в литературе и кино, – Quais du polar.

Пока писатель Колин Нил решал, какая кинокомпания получит права на экранизацию его романа, большинство из них намеревались превратить книгу в сериал. Это шло вразрез с намерениями автора, поэтому планы Haut et Court снять именно полнометражный фильм гарантировали компании получение прав.

Доминик Молль был так впечатлен актерской игрой Дени Меноше в фильме «Опекунство» 2017 года, что сразу пригласил его на роль Мишеля, не проводя кастинга.

 

В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, здешний изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 августа 2020
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 28 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Доминик Молль
Доминик Молль
В ролях
Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
Бастьен Буллон
Бастьен Буллон
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Лор Калами
Лор Калами
Дени Меноше
Дени Меноше
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Магия зверя 4 постера
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Магия зверя
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На обочине заснеженной дороги находят автомобиль. Его водитель, респектабельная парижанка Эвелин Дюка, бесследно пропала. Вокруг этого исчезновения множатся домыслы, полиция в ступоре, следы занесло, тело исчезло. Старушка убеждает жену фермера Мишеля (Дени Миноше), Алису (Лор Калами), что все плохое случилось с Дюка исключительно из-за ее неверности. Только вот и у Алисы интрижка с Джозефом (Дамиен Боннар), здешним заторможенным одиночкой, убежденным в том, что он умеет разговаривать с…
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