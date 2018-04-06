«Операция «Шаровая молния»»: Рецензия Киноафиши

Игра в правду

В конце июня 1967 года самолет, совершавший рейс по маршруту Тель-Авив – Париж был захвачен террористами. Отобрав у пассажиров документы, они сажают самолет в Уганде и, в ожидании реакции израильского правительства, изучают отобранные у пассажиров документы. Разделив их на две части, террористы оставляют у себя евреев, а остальных отправляют домой. И выдвигают лишь одно требование – освободить представленный ими список заключенных - их друзей и единомышленников. Премьер-министр Израиля за выделенные им на раздумья семь дней всеми силами пытается решить вопрос мирно. Но все же правительство Израиля параллельно ведет переговоры с другими странами о возможном совместном военном вмешательстве в Уганду. Когда же остается совсем немного времени, с террористами все-таки решают договориться. Хотя обе стороны и понимают, что без кровопролития сложившуюся ситуацию разрешить будет вряд ли возможно.

Трейлер фильма «Операция «Шаровая молния»

Режиссер дилогии «Элитный отряд» Жозе Падилья снял на данный момент свой самый необычный проект. Этот фильм, как головоломка, раскрывается перед зрителями постепенно: сначала он кажется еще более плоской и проходной версией «Заложников» Резо Гигинеишвили с героями, которые изъясняются исключительно революционными лозунгами. Но постепенно «Шаровая молния» преображается. И кинопублика, не успевая ничего осознать, проникается судьбами как заложников, так и террористов. Самое же интересное, что создателям удалось реконструировать реальные события так, что зрителям кажется, что все еще можно исправить в любую секунду. Подобные эмоции возникали при просмотре нашего недавнего суперхита «Движение вверх» Антона Мегердичева. Нельзя не вспомнить и о «Мюнхене» Стивена Спилберга, правда, здесь больше времени отведено диалогам и знакомству с людьми из всех, используемых создателями групп. И хотя все они знакомятся со зрителями, что называется «шапочно», переживаешь за них на полную катушку. И очень страшно видеть, как гуманистически настроенные немецкие революционеры сталкиваются с реальностью и одновременно военные действия находят отражение в современном искусстве.

Кадр из фильма «Операция «Шаровая молния»

Без такого слаженного и невероятно точно подобранного актерского состава у создателей фильма могло бы ничего и не получиться. Совершенная, пугающая и эмоциональная Розамунд Пайк, расправившаяся с личной жизнью героя Бена Аффлека в «Исчезнувшей», выступает здесь как самая ярая сторонница режима. Но даже ее веры и стремлений не хватает, чтобы уговорить себя убить беззащитного. Ее финальный монолог возле телефонной будки - просто отдушина в том море проектов, на которые соглашается актриса, ожидая действительно стоящего кино. Даниэль Брюль, излечившись от мании величия барона Земо из «Первого мстителя: Противостояния», решил действовать более гуманно. Теперь его оружие ­- это голос и речи о кровавом еврейском народе и борьбе с ним. Актер специально, чтобы пропустить свою партнершу вперед, лишь много курит в кадре и пытается хоть чем-то помочь захваченным ими же заложникам.

Трейлер фильма «Операция «Шаровая молния»

Эдди Марсан («Иллюзионист», «Грязь») выступает здесь в роли израильского политика, омерзительнейшего в своей правоте, и актер прямо-таки получает удовольствие, делая персонаж еще более мерзким. Бортинженера захваченного самолета сыграл Дени Меноше, тот самый француз, с которым в начале «Бесславных ублюдков» ведет диалог герой Кристофа Вальца. А единственного военного, выделенного из всей израильской армии, изобразил возмужавший и подающий большие надежды Бен Шнетцер («Гордость», «Воровка книг»).

Кадр из фильма «Операция «Шаровая молния»

Картина «Операция «Шаровая молния» - это первое, действительно стоящее и важное высказывание режиссера Жозе Падильи, от которого в какой-то момент у зрителей появляется ком в горле, не исчезающий вплоть до выхода из кинозала. Огромные глаза Брюля, Пайк и всех, на ком задерживает свой взгляд кинокамера, а еще музыка, театральная постановка и документальная съемка, точечно раскиданная по фильму и финализирующая весь рассказ, создают на экране неожиданно проникновенное высказывание на так давно существующую проблему, к сожалению, не решенную до сих пор.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

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