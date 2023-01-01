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Операция «Шаровая молния»
Операция «Шаровая молния», 2018: актеры и роли
Entebbe
Операция «Шаровая молния»
2018 / Великобритания
Трейлер
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Операция «Шаровая молния», 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жозе Падилья
José Padilha
В ролях
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Бен Шнетцер
Ben Schnetzer
Дени Меноше
Denis Menochet
Нонсо Анози
Nonso Anozie
Андреа Дэк
Andrea Deck
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