Обратная связь, 2019

Джарвис Долан — популярный журналист и радиоведущий, который специализируется на скандальных разоблачениях. В его адрес поступает множество угроз, но привык к нападкам, за которыми обычно ничего не следует, поэтому продолжает вести себя вызывающе. Но в этот вечер все пошло по наихудшему сценарию: студию захватили бандиты в масках, которые продолжают прямой эфир и вынуждают Джарвиса отвечать на вопросы, которых не было в изначальном сценарии.