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Обратная связь, 2019

2019 / Испания / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Джарвис Долан — популярный журналист и радиоведущий, который специализируется на скандальных разоблачениях. В его адрес поступает множество угроз, но привык к нападкам, за которыми обычно ничего не следует, поэтому продолжает вести себя вызывающе. Но в этот вечер все пошло по наихудшему сценарию: студию захватили бандиты в масках, которые продолжают прямой эфир и вынуждают Джарвиса отвечать на вопросы, которых не было в изначальном сценарии. 

  • В бразильском прокате фильм получил название “Месть FM”.
  • Премьера состоялась в Мадриде 26 февраля 2019 года. 18 апреля того же года фильм показали на брюссельском международном фестивале фантастических фильмов. В январе 2020 прошел ограниченный прокат в кинотеатрах США. В феврале состоялась премьера на DVD.
  • Когда Норман приказывает Эндрю потушить сигарету, совершенно не ясно, что произошло, поскольку ни сигарета, ни пепельница не появляются в кадре.
  • Фильм является полнометражным режиссерским дебютом испанского постановщика Педро К. Алонсо.
  • Фильм получил три номинации на премию “Mestre Mateo Awards” в категориях “Лучший звук”, “Лучшая музыка”, “Лучшая работа художника постановщика”.
  • Съемки фильма проходили в течение 5 недель на студии “Tex 45”, на окраине Ла-Корунья, где были воссозданы основные декорации лондонской радиостудии. В последнюю неделю съемок некоторые натурные съемки прошли в Лондоне.

Популярный журналист Джарвис Долан ведёт ночную радиопрограмму под названием «Суровая реальность». Он заработал репутацию на резкой манере общения и новостях про звёзд, и грядущий эфир собирался начать с раскрытия публике очередного скандала. Но в этот вечер всё пошло не так — в студию вламываются двое вооружённых неизвестных в масках, и у них свой план ведения передачи.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 26 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Педро Корредоира
В ролях
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Ивана Бакеро
Ивана Бакеро
Энтони Хэд
Энтони Хэд
Начо Альдегуэр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обратная связь 2 постера
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