Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Операция «Шаровая молния»
Постеры фильма «Операция «Шаровая молния»»
Постеры фильма «Операция «Шаровая молния»»
Онлайн
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
В 2025-м фанаты снова включили «Сваты» — и не поверили, сколько сценарных ляпов упустили раньше: кровь из глаз
«Моя прелесть» — это не только Кольцо Всевластия: какие еще артефакты Средиземья сводили с ума и вызывали войны
Если вам мало интриг «Великолепного века» — эти 3 корейские драмы доведут напряжение до предела (рейтинги выше 8)
«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли
Кто-то до сих пор вращается в могиле: пять худших байопиков, в которых вам нагло соврали о мировых знаменитостях
«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних
Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле
«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»
3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»
От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667