Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Довженко
Михаил Довженко
О персоне
Фильмография
Новости
Михаил Довженко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Михаила Довженко
Родился 27 апреля 1977 года. Мурманск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Михаила Довженко
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Михаил Довженко: «Радио делает людей настоящими»
11 апреля в прокат вышел дебютный фильм о радио «Короткие волны» Михаила Довженко. Фильм, в котором впервые в качестве актёра выступил известный музыкант Евгений Маргулис, а Владимир Пресняков-младший впервые написал музыку для кино. Режиссёр фильма рассказывает о своём проекте в интервью.
Написать
17 апреля 2019 14:27
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом