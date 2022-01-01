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Алекс Дубас
Алекс Дубас
Alex Dubas
О персоне
Фильмография
Алекс Дубас
Alex Dubas
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Дата рождения
17 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Алекса Дубаса
Родился 29 мая 1971 года. Куйбышев, СССР (Самара, Россия).
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Фильмография Алекса Дубаса
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
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