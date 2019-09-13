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Застенчивая девушка по имени Бёрд получает в подарок от коллеги старый фотоаппарат Polaroid. Вскоре выясняется, что каждого, кого сфотографируют на эту камеру, вскоре убьёт призрак, приходящий прямо на фото. Бёрд делает групповой снимок с друзьями, и теперь они все в опасности. Чтобы выжить, им придётся разгадать зловещую тайну фотоаппарата. Уже от одного описания сюжета веет восьмидесятыми и эпохой расцвета слэшеров о маньяках и сверхъестественных существах, которые охотятся на подростков.…