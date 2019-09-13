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Пункт назначения: Смайл Пункт назначения: Смайл
Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Смайл Отзывы о фильме «Пункт назначения: Смайл»
Polaroid Пункт назначения: Смайл 2017 / Канада / Норвегия / США
5.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Пункт назначения: Смайл»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Застенчивая девушка по имени Бёрд получает в подарок от коллеги старый фотоаппарат Polaroid. Вскоре выясняется, что каждого, кого сфотографируют на эту камеру, вскоре убьёт призрак, приходящий прямо на фото. Бёрд делает групповой снимок с друзьями, и теперь они все в опасности. Чтобы выжить, им придётся разгадать зловещую тайну фотоаппарата. Уже от одного описания сюжета веет восьмидесятыми и эпохой расцвета слэшеров о маньяках и сверхъестественных существах, которые охотятся на подростков.…

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verkhova.89 13 сентября 2019, 23:55
Оценка
Отвратительно! Этот фильм не новый! Он вышел в 2017 году! Очень пожалела что не посмотрела трейлер перед тем как пойти на этот фильм. Я его смотрела дома еще пару месяцев назад по интернету! Как вообще можно просто поменять название и за такие деньги его показывать как новый???? Позор нашим кинотеатрам!
13 сентября 2019, 23:55 Ответить
Екатерина Васильевна 16 сентября 2019, 20:37
Оценка
Фильм страшный, однозначно если сравнивать по ужастикам "Оно" и "Смайл" то идите на смайл за ощущениями. Конечно сейчас куча народу которые искренне писились в кинотеатрах скажут что "фигня, не страшно". Ложь и п#@жь. Страшно, потому-что в кино в вылетает и палает все с таким звуком что ты не вольно обсыкаешься. Да, конечно не шедевр ужастиков, но достойный на мой взглад фильм. По стилю совершенно не культовый Пункт Назначения, а больше продолжение какой-нибудь Проклятие Анабель. Я пока смотрела, вообще забыла что это Пункт Назначения идет. Идите, не пожалеите.
16 сентября 2019, 20:37 Ответить
Кирилл Терентьев 17 сентября 2019, 17:11
Оценка
Наверняка все посмотрев трейлер нашли сходство с великолепным фильмом «фото на память». Но из общего у них только фотоаппарат и тупой сюжет, поэтому сравнивать их было бы глупо. Один из плюсов это актриса из сериала «ривердейл», минус - ее выпилили в первые 5 минут фильма. Готов поспорить 30-50% людей пошли на фильм только из-за актрисы. Второй минус - это сценарий. Любители фильмов ужасов могут весь фильм угадывать то, что будет в следующей сцене. Я лично этим и пытался себя развлечь до конца сеанса.
Третий минус - скримеры. «Давайте вот тут вставим громкий звук и страшную рожу и будет страшно» - именно эти слова надо выбить из головы всей киноиндустрии. Видимо, пугать атмосферой слишком сложно.
Есть еще куча моментов по фильму, где сценаристы впихивали «гениальные идеи» или «неожиданные повороты», но, честно, лучшим неожиданным поворотом было бы если фильм закончился на пятой минуте.
Итог: сценарий -чушь, актеры - бревна, не столько жалко потраченных денег , сколько времени. Если очень хотите посмотреть, дождитесь пиратской версии, не спонсируйте подобного рода кино, иначе, в следующей части убивать будет пылесос.
17 сентября 2019, 17:11 Ответить
kashkarik1 23 сентября 2019, 21:52
в ответ на сообщение Кирилл Терентьев от 17 сентября 2019, 17:11
А «Фото на память» великолепный фильм??? С каких пор???🤦🏼‍♂️
23 сентября 2019, 21:52 Ответить
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