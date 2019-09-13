Застенчивая девушка по имени Бёрд получает в подарок от коллеги старый фотоаппарат Polaroid. Вскоре выясняется, что каждого, кого сфотографируют на эту камеру, вскоре убьёт призрак, приходящий прямо на фото. Бёрд делает групповой снимок с друзьями, и теперь они все в опасности. Чтобы выжить, им придётся разгадать зловещую тайну фотоаппарата. Уже от одного описания сюжета веет восьмидесятыми и эпохой расцвета слэшеров о маньяках и сверхъестественных существах, которые охотятся на подростков.…
Третий минус - скримеры. «Давайте вот тут вставим громкий звук и страшную рожу и будет страшно» - именно эти слова надо выбить из головы всей киноиндустрии. Видимо, пугать атмосферой слишком сложно.
Есть еще куча моментов по фильму, где сценаристы впихивали «гениальные идеи» или «неожиданные повороты», но, честно, лучшим неожиданным поворотом было бы если фильм закончился на пятой минуте.
Итог: сценарий -чушь, актеры - бревна, не столько жалко потраченных денег , сколько времени. Если очень хотите посмотреть, дождитесь пиратской версии, не спонсируйте подобного рода кино, иначе, в следующей части убивать будет пылесос.
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