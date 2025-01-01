Выхода нет, а рейтинги зашкаливают: 5 корейских сериалов про выживание, которые смотрит весь мир — а вы ещё нет

Почему Ведьма Пустоши в «Ходячем замке» жаждала сердце Хаула? Погоня за вечной молодостью

Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему

«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик

Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)

Трижды в одну реку: работа над «Гладиатором 3» официально началась, и вот почему зрителям пора готовиться к худшему

Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили

До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра

«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится