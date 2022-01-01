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Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Claudio Bisio
О персоне
Фильмография
Клаудио Бизио
Claudio Bisio
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Дата рождения
19 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Клаудио Бизио
Родился 19 марта 1957 года. Нови-Лигуре, Италия.
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Фильмография Клаудио Бизио
Лежебоки
комедия
2017,
5.0
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
комедия
2016, Италия
5.0
Добро пожаловать на юг
комедия
2010, Италия / Германия
6.0
Бывшие
мелодрама, комедия
2009, Италия
7.0
Учебник любви: Истории
комедия, мелодрама
2007, Италия
5.0
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