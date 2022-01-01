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Клаудио Бизио

Claudio Bisio
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио Claudio Bisio
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Дата рождения
19 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Клаудио Бизио

Родился 19 марта 1957 года. Нови-Лигуре, Италия.

Фильмография Клаудио Бизио
Лежебоки
Лежебоки
комедия 2017,
5.0
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
комедия 2016, Италия
5.0
Добро пожаловать на юг
Добро пожаловать на юг
комедия 2010, Италия / Германия
6.0
Бывшие
Бывшие
мелодрама, комедия 2009, Италия
7.0
Учебник любви: Истории
Учебник любви: Истории
комедия, мелодрама 2007, Италия
5.0
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