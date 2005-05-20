Пенсионер Вальтере вдруг осознает, что его пенсия не берется ниоткуда: кто-то ныне "работает на нее". Вальтер решает лично отыскать этого безвестного трудягу… и с помощью своей десятилетней соседки Сары находит рабочего Пьеро, который настолько робок, что готов покончить с собой. Вальтер и Сара должны помочь Пьеро обрести уверенность в себе и любовь…
СтранаИталия
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска2005
Премьера в мире20 мая 2005
Дата выхода
20 мая 2005
Италия
Сборы в мире$61 571
ПроизводствоA Movie Productions, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Pablo
Другие названия
Nessun messaggio in segreteria, Nincs üzenet a rögzítőn, Sorry, You Can't Get Through!, 极度害羞