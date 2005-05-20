Оповещения от Киноафиши
Постер фильма На автоответчике нет сообщений
Постер фильма На автоответчике нет сообщений
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы На автоответчике нет сообщений

На автоответчике нет сообщений

Nessun messaggio in segreteria 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пенсионер Вальтере вдруг осознает, что его пенсия не берется ниоткуда: кто-то ныне "работает на нее". Вальтер решает лично отыскать этого безвестного трудягу… и с помощью своей десятилетней соседки Сары находит рабочего Пьеро, который настолько робок, что готов покончить с собой. Вальтер и Сара должны помочь Пьеро обрести уверенность в себе и любовь…
Страна Италия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 20 мая 2005
Дата выхода
20 мая 2005 Италия
Сборы в мире $61 571
Производство A Movie Productions, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Pablo
Другие названия
Nessun messaggio in segreteria, Nincs üzenet a rögzítőn, Sorry, You Can't Get Through!, 极度害羞
Режиссер
Паоло Дженовезе
Паоло Дженовезе
Лука Миньеро
Лука Миньеро
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
