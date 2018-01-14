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Мэр маленького итальянского островка сталкивается с проблемой: бюджет нужно пополнять, а привлекать туристов совершенно нечем. Раньше местные жители целый год готовили постановку с поклонением волхвов Иисусу, но теперь вся молодежь разъезжается по Европе, и в городе Портобуйо просто не осталось детей, способных изображать эту значимую роль. На куклу они не согласны, поэтому им приходится обратиться к соседям-мусульманам, быстро соглашающимся помочь, но выставляющим массу требований за…