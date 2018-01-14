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Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен Отзывы о фильме «Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен»
Non c'è più religione Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен 2016 / Италия
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Мэр маленького итальянского островка сталкивается с проблемой: бюджет нужно пополнять, а привлекать туристов совершенно нечем. Раньше местные жители целый год готовили постановку с поклонением волхвов Иисусу, но теперь вся молодежь разъезжается по Европе, и в городе Портобуйо просто не осталось детей, способных изображать эту значимую роль. На куклу они не согласны, поэтому им приходится обратиться к соседям-мусульманам, быстро соглашающимся помочь, но выставляющим массу требований за…

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Roman Svetlov 14 января 2018, 00:01
Оценка
Забавный фильм. Не шедевр - но хорошая сатира на мультикультурализм. И на то, что итальянские женщины перестали рожать. Впрочем, увы, как и русские.
😄
14 января 2018, 00:01 Ответить
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