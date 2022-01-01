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Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Angela Finocchiaro
О персоне
Фильмография
Анджела Финоккьяро
Angela Finocchiaro
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Дата рождения
20 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Анджелы Финоккьяро
Родилась 20 ноября 1955 года. Милан, Италия.
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Фильмография Анджелы Финоккьяро
Авантюристки
комедия, мелодрама
2020, Италия / Марокко
4.0
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
комедия
2016, Италия
5.0
Счастье быть одной
комедия
2016, Италия
6.0
Латинский любовник
комедия, драма
2015, Италия
5.0
Добро пожаловать на юг
комедия
2010, Италия / Германия
6.0
Не уходи
драма
2004, Испания
7.0
Ворчун
комедия, приключения
1986, Италия
7.0
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