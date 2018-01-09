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Лука Миньеро
Лука Миньеро
Luca Miniero
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Лука Миньеро
Luca Miniero
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Дата рождения
17 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Луки Миньеро
Родился 17 января 1967 года. Неаполь, Италия.
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Фильмография Луки Миньеро
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
комедия
2016, Италия
5.0
Добро пожаловать на юг
комедия
2010, Италия / Германия
6.0
На автоответчике нет сообщений
комедия
2005, Италия
6.0
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На Новой сцене Александринского театра покажут итальянскую комедию «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»
У жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность посмотреть праздничную итальянскую комедию «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен» на Новой сцене Александринского
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9 января 2018 21:01
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