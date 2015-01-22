Зарисовка из жизни семейной пары, ожидающей первенца: Паоло – обаятельный и остроумный агент по продаже недвижимости, Симона – популярнейший автор нашумевших романов и просто красавица. Эта ничем, казалось бы, не примечательная история приняла необычный оборот, когда герои решили нанести визит сестре Паоло Бетте и ее мужу. За обеденным столом разгораются жаркие дискуссии, происходят неожиданные открытия, всплывают воспоминания из прошлого, звучат остроумные шутки – а ведь все началось с простого и безобидного обсуждения имени будущего ребенка.
12 августа 2015 00:00Фестиваль итальянских комедий пройдет в МосквеС 20 по 25 августа в Москве пройдет Фестиваль итальянских комедий Felicità Italiana. Итальянские комедии пронизаны солнцем, летом, радостью и, конечно, любовью. Именно любовь в этом году