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Постер фильма Имя для сына
6.4
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6.4

Имя для сына

, 2015
Il nome del figlio
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Имя для сына
6.4

О фильме

Зарисовка из жизни семейной пары, ожидающей первенца: Паоло – обаятельный и остроумный агент по продаже недвижимости, Симона – популярнейший автор нашумевших романов и просто красавица. Эта ничем, казалось бы, не примечательная история приняла необычный оборот, когда герои решили нанести визит сестре Паоло Бетте и ее мужу. За обеденным столом разгораются жаркие дискуссии, происходят неожиданные открытия, всплывают воспоминания из прошлого, звучат остроумные шутки – а ведь все началось с простого и безобидного обсуждения имени будущего ребенка.

В ролях

Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Paolo
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Simona
Валерия Голино
Валерия Голино
Betta
Луиджи Ло Кашио
Луиджи Ло Кашио
Sandro
Рокко Папалео
Рокко Папалео
Claudio
Каролина Четроли
Раффаэле Ванноли
Роберто Нокки
Роберто Нокки
Sandro piccolo
Режиссер Франческа Аркибуджи
Сценарист Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Франческа Аркибуджи, Франческо Пикколо
Композитор Баттиста Лена
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 января 2015
Дата выхода
22 января 2015 Италия
Сборы в мире $3 219 351
Производство Indiana Production, Lucky Red, Motorino Amaranto
Другие названия
Il nome del figlio, An Italian Name, Doğan Çocuğa İsim, El nombre del bambino, Итальянское имя

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Имя для сына

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Новости о фильме

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12 августа 2015 00:00 Фестиваль итальянских комедий пройдет в Новосибирске С 19 по 23 августа в кинотеатре "Победа" пройдет фестиваль итальянских комедий Felicità Italiana. Итальянские комедии пронизаны солнцем, летом, радостью и, конечно, любовью. Именно

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