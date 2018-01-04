«Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен»: Рецензия Киноафиши

Да пребудет с вами сила веры

Мэр маленького итальянского островка сталкивается с проблемой: бюджет нужно пополнять, а привлекать туристов совершенно нечем. Раньше местные жители целый год готовили постановку с поклонением волхвов Иисусу, но теперь вся молодежь разъезжается по Европе, и в городе Портобуйо просто не осталось детей, способных изображать эту значимую роль. На куклу они не согласны, поэтому им приходится обратиться к соседям-мусульманам, быстро соглашающимся помочь, но выставляющим массу требований за предоставление ребенка. И раз уж у арабов заправляет всем бывший католик Билал, у которого остались старые душевные раны и претензии к мэру Портобуйо, он решает вытянуть все соки из местного населения и сделать из постановки настоящее шоу.

Кадр из фильма «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»

Создатели с первых секунд задают ритм всему проекту. Все-таки классическая песня группы Depeche Mode «Personal Jesus» в исполнении великого и ужасного Мэрилина Мэнсона не самый очевидный саундтрек для итальянской картины, хоть и с замахом на рождественские и новогодние праздники. А сюжет явно отсылает к «Дитя человеческому» Альфонсо Куарона, пусть и не с таким печальным и однозначным итогом. Так что «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен» - это отличный продюсерский проект с хорошо подобранными аналогиями, актуальными для страны, где происходит сюжет, юмором, красивой и всегда манящей к себе Италией. Нечто подобное у нас снимают под вывеской «Елки», хотя в России это все закачивается агрессивной рекламой всего и вся, а также участием всех лиц кино- и не только индустрии, уже и так надоевших своим мельканием как по телевизору, так и в интернете. Иногда же происходящее на экране больше всего походит на микс «Горько» Жоры Крыжовникова и «Стиляг» Валерия Тодоровского.

Кадр из фильма «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»

Создавая свой маленький вертеп, священное место рождения Иисуса Христа, местные жители очеловечивают классическую историю, а благодаря тому, что еще происходит и объединение двух вероисповеданий, постановка получается совершенно неожиданной. Пройдя вместе через Рамадан, молитвы, еду и другие испытания мусульман, итальянцы начинают лучше понимать своих соседей. Поначалу трудности перевода и непонимание с обеих сторон только заставляют людей усерднее работать, что сказывается на финальной проверке, когда в городе появляется епископ со специальным человеком, который отслеживает все, что «натворили» горожане, по современным ГОСТам и стандартам.

Кадр из фильма «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»

Во всем остальном же это очередной пример итальянской комедии с остротой и обязательным политическим подтекстом. Фильм «Закону тут не место», побивший всевозможные рекорды и получивший главные награды страны, строится все на тех же классических киношных сваях. Правда, там главные герои были не столь милые и приятные, как в «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен», да и адекватности им бы поднабраться не мешало, как и музыкального вкуса.

Кадр из фильма «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»

Картина «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен» - это солнечная и местами очень даже забавная сатирическая история, которая выступает против голливудских и российских зимних блокбастеров. В запасе у создателей красивые виды Италии, забойный саундтрек из классических мелодий, юмор на грани фола и отличный дубляж, хорошо обыгрывающий понятный русскому человеку менталитет. Так что действительно есть над чем задуматься при выборе фильма для просмотра в кино, ведь несерьезные, смешные и яркие картин, которые способны заменить две недели отпуска и подзарядить хорошим настроением до весны, в прокате появляются не так часто.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 4 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»