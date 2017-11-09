И смех, и грех, 2017

Фильм «И смех, и грех» снял французский режиссер Фабрис Эбуе («Крокодил из Ботсваны», «Исходное положение»). На главные роли он пригласил режиссера фильма «Мы­-легенды» Рамзи Бедиа и Гийома де Тонкедека («Невезучие», «Двойная жизнь Вероники»), а также сам сыграл одну из основных ролей.

Сюжет комедии «И смех, и грех» рассказывает о неудачливом продюсере, который под страхом увольнения обещает руководству невозможное – достать группу, которая соберет полный концертный зал Олимпия. В результате поисков, он собирает странный коллектив, состоящий из священника, депрессивного раввина и ненастоящего имама, вот только все они оказываются далеко не примерными гражданами.