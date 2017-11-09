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И смех, и грех И смех, и грех
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И смех, и грех, 2017

2017 / Франция
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Фильм «И смех, и грех» снял французский режиссер Фабрис Эбуе («Крокодил из Ботсваны», «Исходное положение»). На главные роли он пригласил режиссера фильма «Мы­-легенды» Рамзи Бедиа и Гийома де Тонкедека («Невезучие», «Двойная жизнь Вероники»), а также сам сыграл одну из основных ролей.

Сюжет комедии «И смех, и грех» рассказывает о неудачливом продюсере, который под страхом увольнения обещает руководству невозможное – достать группу, которая соберет полный концертный зал Олимпия. В результате поисков, он собирает странный коллектив, состоящий из священника, депрессивного раввина и ненастоящего имама, вот только все они оказываются далеко не примерными гражданами.

- Концертный зал Олимпия действительно находится в Париже и является одним из самых старых концертных залов Франции

Чтобы спастись от увольнения, продюсер-неудачник должен найти группу, которая соберёт полный зал Олимпии. На него снисходит озарение и он организует весьма оригинальный бойз-бэнд: католический священник, раввин и имам.
Смогут ли разные представления о мироустройстве стать помехой на пути к вершине музыкального Олимпа?

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 9 ноября 2017
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Фабрис Эбуе
Фабрис Эбуе
В ролях
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Гийом де Тонкедек
Гийом де Тонкедек
Фабрис Эбуе
Фабрис Эбуе
Одри Лами
Одри Лами
Все актеры и съемочная группа
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5.5833335
Постер фильма И смех, и грех 2 постера
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Чтобы спастись от банкротства, Николя (Фабрис Эбуе) срочно нужно сколотить бойз-бэнд, который собрал бы на своей выступление полный зад Олимпийского. У него есть всего полгода на поиск и отбор кандидатов, маркетинговую кампанию по раскрутке новых звезд и продаже билетов на концерт. Любая ошибка станет фатальной: он лишится своей студии, которую поглотила президент крупной организации. Его помощница Сабрина (Одри Лами) вспоминает о группе «Поющие священники». Музыкальный…
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Лина Потапова 1 декабря 2017, 11:02
Довольно милый!
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