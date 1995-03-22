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Фильмография
Мехди Мескар
Mehdi Meskar
Киноафиша
Персоны
Мехди Мескар
Мехди Мескар
Mehdi Meskar
Дата рождения
22 марта 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Мехди Мескара
Родился 22 марта 1995 года. Реджо-ди-Калабрия, Италия.
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