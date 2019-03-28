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Обаятельный длинноволосый мужчина по кличке Лунный Пёс (Мэттью МакКонахи) бродит по улицам Ки-Уэста, самого тёплого американского городка. Гавайская рубашка, вечный косяк в зубах и бесконечная череда всегда доступных женщин. Бутылка сменяется кокаиновой дорожкой, наркотики — белоснежным бездомным котиком. Вечно улыбающийся Лунный Пёс иногда берётся за печатную машинку, немного постучит на ней, посмотрит на написанное и вернётся к своему праздному безделью. Да, герой МакКонахи по…