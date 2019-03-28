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Пляжный бездельник Пляжный бездельник
Киноафиша Фильмы Пляжный бездельник Отзывы о фильме «Пляжный бездельник»
The Beach Bum Пляжный бездельник 2019 / США
4.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Пляжный бездельник»

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Наша рецензия

Обаятельный длинноволосый мужчина по кличке Лунный Пёс (Мэттью МакКонахи) бродит по улицам Ки-Уэста, самого тёплого американского городка. Гавайская рубашка, вечный косяк в зубах и бесконечная череда всегда доступных женщин. Бутылка сменяется кокаиновой дорожкой, наркотики — белоснежным бездомным котиком. Вечно улыбающийся Лунный Пёс иногда берётся за печатную машинку, немного постучит на ней, посмотрит на написанное и вернётся к своему праздному безделью. Да, герой МакКонахи по…

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holod90.90 28 марта 2019, 02:09
Я вообще не понимаю для кого Этот фильм был снят такую Срань мог придумать только Укуренные дебил который под кайфом написал сценарий не советую никому смотреть Не тратьте свое время и деньги Мэтью Маканаки в моих глазах опустился как никогда фильм полный шлак также фильме было очень много мата и в основном так выражаются часто ненормативной лексикой только недоразвитый имбецилы Так что вопрос кому смотреть этот фильм нормальные люди точно на такое не пойдут ьт
28 марта 2019, 02:09 Ответить
Мария Ткаченко 29 марта 2019, 01:27
Оценка
Нас пытаются кормить американским дерьмом. Фильм ужасен. Видимо "трешовый юмор" по мнению критиков - это рассказывать дочери. что ее покойная мать сосала как питон, трахать всех и везде, мочиться в кадре, грабить, признаваться в любви толстой женщине, ходить в женских платьях, курить весь фильм шмаль, щупать половые органы других мужчин. Это нихрена не смешно, это мерзко. Ушла с фильма в плохом настроении.
29 марта 2019, 01:27 Ответить
saulkin74 29 марта 2019, 10:48
Оценка
Что это было????))))
29 марта 2019, 10:48 Ответить
ptisa-fenix 29 марта 2019, 14:42
Все это - в стиле Хармони Корина, которого никогда не пугали ненормативная лексика и голые зады, поэтому комедия, конечно "отвязная", как он ней сейчас сплошь и рядом пишут. Но в рецензии, которая здесь есть на сайте, есть хорошая мысль, что фильм не о вечной тусовке. а о том, чем это оборачивается для человека с талантом. Не согласна с автором, что Хармони Корин свой талант профукал, - как и герой МакКонахи, Корин умеет снимать, причем очень разное кино. Бездельника можно упрекать в чем угодно, но это талантливо в любом случае.
29 марта 2019, 14:42 Ответить
manyasun 29 марта 2019, 23:23
Люди, вы что, серьезно ? Совсем чувство юмора потеряли...
29 марта 2019, 23:23 Ответить
Женя Седов 30 марта 2019, 18:33
Оценка
Ой ну какая же хрень редкая
30 марта 2019, 18:33 Ответить
Antonboy 30 марта 2019, 20:22
Оценка
бред. жалко потраченного времени и денег. м. м. играет как надо, но сам фильм - шлак. рядом не стоял с большим лебовски
30 марта 2019, 20:22 Ответить
ЕфимШифрин 31 марта 2019, 09:32
Оценка
ушел с просмотра. не советую.
31 марта 2019, 09:32 Ответить
951179 31 марта 2019, 16:57
Оценка
Вообще неинтересный фильм. Смотреть тоже не на что . Жесть и треш... укуренный Мэтью не вызывает симпатии вообще. Ушли , до конца смотреть не стали . В зале было 6 человек.
31 марта 2019, 16:57 Ответить
Наталия Васильева 3 апреля 2019, 20:46
Оценка
Что мы только что посмотрели? Лишенный смысла укуренный треш, затянутый, даже не посмеялись ни разу :-((( не тратьте время
3 апреля 2019, 20:46 Ответить
Alex Carrs 8 апреля 2019, 11:42
Что то мне кажется, что народ с самого начала одидал чего-то иного? Зачем тогда идти было, хз
8 апреля 2019, 11:42 Ответить
Кристина Аракелян 8 апреля 2019, 15:16
в ответ на сообщение Мария Ткаченко от 29 марта 2019, 01:27
Оценка
А что такого в признании в любви к толстой женщине? Вам же кто то признавался, или у вас все совсем плохо?
8 апреля 2019, 15:16 Ответить
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