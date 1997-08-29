6.7
6.7

Гуммо

, 1997
Gummo
США / драма / 18+
О фильме

История двух подростков на унылом фоне провинциального Огайо. Две щуплые фигурки слоняются по городку в поисках подходящего занятия. Один из них живет с отцом-алкоголиком, другой с сумасшедшей матерью. В этих абсурдных обстоятельствах им приходится несладко, но они не унывают и смеются над этим миром, хотя это всегда черный юмор…

В ролях

Макс Перлих
Хлоя Севиньи

Nick Sutton
Jacob Sewell
Lara Tosh
Джейкоб Рейнолдс
Режиссер Хармони Корин
Сценарист Хармони Корин
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 29 августа 1997
Дата выхода
29 августа 1997 Россия 18+
24 ноября 1997 Австралия R 18+
15 ноября 1997 Великобритания
17 декабря 1998 Венгрия
19 января 1998 Испания 18
29 августа 1997 Казахстан
17 сентября 1998 Нидерланды
29 августа 1997 Украина
9 июня 1999 Франция 16
17 сентября 1998 Чехия 18+
24 октября 1998 Япония PG12
MPAA R
Бюджет $1 300 000
Сборы в мире $116 799
Производство Fine Line Features, Independent Pictures (II)
Другие названия
Gummo, Gummo - Realidade Perversa, GUMMO ガンモ, Orasul nebunilor, Os bons Malandros, Skrawki, Tétova lelkek, Vida Sem Destino, Гуммо, Гумо, 구모, 奇异小子, 奇異小子, 金毛正传

Рейтинг фильма

6.7
6.6 IMDb
Цитаты

Solomon [закадровый голос] Жизнь прекрасна. Правда, так и есть. Полна красоты и иллюзий. Жизнь — это здорово. Без неё ты был бы мёртв.

Кинокритики назвали лучшие фильмы эпохи девяностых
29 сентября 2017 13:50 Кинокритики назвали лучшие фильмы эпохи девяностых Кинокритики из издания The Guardian составили свой список лучших фильмов 90-х. Каждый из пяти экспертов выбрал лучшую картину на свой личный взгляд. Выбор критиков оказался весьма разноплановым, что

Фильмы похожие на Гуммо

Детки
Детки драма
1995, США
7.0
Мистер Одиночество
Мистер Одиночество комедия, драма
2007, Великобритания / Франция / Ирландия / США
6.0
Отвязные каникулы
Отвязные каникулы драма, комедия, приключения
2013, США
5.0
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник комедия
2019, США
4.0
Детский блюз
Детский блюз драма
2012, Польша
4.0
Вход в пустоту
Вход в пустоту драма
2009, Германия / Италия / Франция
7.0
Ну что, рокеры
Ну что, рокеры драма, комедия
2005, США
6.0
Загадочная кожа
Загадочная кожа драма
2004, США / Нидерланды
7.0
Слон
Слон драма, триллер
2003, США
5.0
Кремастер 3
Кремастер 3 драма
2002, США
7.0
Кен Парк
Кен Парк драма, приключения, боевик
2002, Нидерланды
5.0
Счастье
Счастье драма, комедия
1998, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
