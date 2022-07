1 I Am Don Quixote Roque Baños 3:00

2 The Shoe Maker Roque Baños 2:48

3 The Boss's Wife Roque Baños 2:04

4 Return to Los Sueños Roque Baños 3:22

5 Quixote Vive! Roque Baños 4:35

6 Release the Prisioners Roque Baños 3:28

7 A Marvellous Day for Adventures Roque Baños 3:09

8 Spanish Gold Roque Baños 2:35

9 The Lost Kingdom of the Moors Roque Baños 3:37

10 The Knight of the Mirrors Roque Baños 4:11

11 Who Wrote This Ending! Roque Baños 4:33

12 Angelica's Love Roque Baños 3:49

13 Waltz at the Castle Roque Baños 2:56

14 The Ride to the Moon Roque Baños 3:35

15 A Slap Dance and Kiss Roque Baños 3:08

16 Escaping from the Castle Roque Baños 3:56

17 He Will Never Die - nor Will Giants Roque Baños 5:23

18 The Ritual Roque Baños 2:13

19 A New Beginning Roque Baños 2:10