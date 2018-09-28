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Киноафиша Рецензии «Человек, который убил Дон Кихота»: Рецензия Киноафиши

«Человек, который убил Дон Кихота»: Рецензия Киноафиши

28 сентября 2018 00:00
«Человек, который убил Дон Кихота»: Рецензия Киноафиши
Ламанчские войны: Последние рыцари

История создания самого долгостройного проекта Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» привлекает внимание не меньше, чем сам фильм, если даже не больше. Известный визионер, сказочник и бывший член команды «Монти Пайтон» потратил на этот крестовый поход практически 30 лет: то финансирования не хватало, то на съёмках случались несчастья, то актеры просто-напросто умирали. Невзгоды Гиллиама, к величайшему сожалению, не кончились и к моменту окончания работы над картиной. Уже после её включения в программу Каннского кинофестиваля она по-прежнему рисковала так и не увидеть свет по причине судебных разбирательств с продюсером Паулу Бранку. В итоге режиссёр попал в больницу с сердечным приступом, но свои права на проект доблестно отвоевал и представил его на Круазет.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Сценарий фильма также неоднократно менялся. В финальной версии мы знакомимся с режиссёром Тоби Грамметом (Адам Драйвер), приехавшим в Испанию снимать рекламный ролик про Дон Кихота. Там он предаётся ностальгии по давно забытым дням, когда он снимал здесь свой дебютный фильм о рыцаре печального образа, сыграл которого местный сапожник Хавьер (Джонатан Прайс). Решив узнать, как сложилась судьба местных жителей, исполнивших роли в его картине, он садится на мотоцикл и отправляется в деревню, где проходили съёмки. Однако по прибытии он узнаёт, что прекрасная юная дева Анхелика, в которую он был влюблён, подалась в эскорт, пристрастие к выпивке свело его Санчо в могилу, а Хавьер спятил, уверовав, что он действительно является Дон Кихотом Ламанчским. Более того, он решил, что Тоби — вернувшийся Санчо Панса, и втянул его в сумасшедшее приключение.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Воображариум Терри Гиллиама не перестаёт удивлять и затягивать зрителя в прогулку по красочным лабиринтам, где реальность смешивается с фантазией. Вам может казаться, что всё происходящее правда, как в следующий момент на вас обрушивается осознание того, что это всего лишь чья-то галлюцинация. И в этом режиссёр остаётся верен самому себе. Сервантес писал своего «Дон Кихота» как пародию на рыцарские романы, в то время как Гиллиам снимает пародию не столько на саму пародию, сколько на кинематограф в целом — на его непостоянство, переменчивость, взаимосвязь с реальностью, на всех безумцев, которые вовлечены в его создание. А одним из главных безумцев современного мира кино, безусловно, можно считать самого Терри Гиллиама.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

В разное время главных героев могли сыграть Джонни Депп, Юэн МакГрегор, Джон Хёрт, Жан Рошфор и другие, но в итоге образах рыцаря и его оруженосца предстали Адам Драйвер и Джонатан Прайс. И это, пожалуй, достойная причина радоваться тому, что «Человек, который убил Дон Кихота» так долго не мог увидеть свет. Наблюдать за их тандемом — чуть ли не главное удовольствие всего фильма. Да и в целом, фильм Гиллиама является универсальным для любого зрителя — здесь есть увлекательная история, которая перекликается с одним из самых любимых романов всех времён, яркие и живые персонажи и частичка (на самом деле огромный кусок) души его автора, что придаёт фильму особый шарм.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Несмотря на всё буйство красок, искромётный юмор и нескончаемые оммажи предыдущим работам режиссёра (в какой-то момент в кадр даже врывается испанская инквизиция, чего уж точно никто не ждал), всё-таки он пропитан тихой грустью. Со свойственной любому рыцарю отвагой Гиллиам размышляет о муках творчества, неминуемом конце всего живого и о том, что остаётся нетленным. Этот фильм — его собственный вклад в вечность, его своеобразный наследник, который мог никогда не появиться на свет. Но вот он перед нами — эффектный, трогательный, энергичный и, главное, дышащий жизнью, которой в современном кино остаётся всё меньше.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

Олеся Трошина
Олеся Трошина
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