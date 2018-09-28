«Человек, который убил Дон Кихота»: Рецензия Киноафиши

Ламанчские войны: Последние рыцари

История создания самого долгостройного проекта Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» привлекает внимание не меньше, чем сам фильм, если даже не больше. Известный визионер, сказочник и бывший член команды «Монти Пайтон» потратил на этот крестовый поход практически 30 лет: то финансирования не хватало, то на съёмках случались несчастья, то актеры просто-напросто умирали. Невзгоды Гиллиама, к величайшему сожалению, не кончились и к моменту окончания работы над картиной. Уже после её включения в программу Каннского кинофестиваля она по-прежнему рисковала так и не увидеть свет по причине судебных разбирательств с продюсером Паулу Бранку. В итоге режиссёр попал в больницу с сердечным приступом, но свои права на проект доблестно отвоевал и представил его на Круазет.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Сценарий фильма также неоднократно менялся. В финальной версии мы знакомимся с режиссёром Тоби Грамметом (Адам Драйвер), приехавшим в Испанию снимать рекламный ролик про Дон Кихота. Там он предаётся ностальгии по давно забытым дням, когда он снимал здесь свой дебютный фильм о рыцаре печального образа, сыграл которого местный сапожник Хавьер (Джонатан Прайс). Решив узнать, как сложилась судьба местных жителей, исполнивших роли в его картине, он садится на мотоцикл и отправляется в деревню, где проходили съёмки. Однако по прибытии он узнаёт, что прекрасная юная дева Анхелика, в которую он был влюблён, подалась в эскорт, пристрастие к выпивке свело его Санчо в могилу, а Хавьер спятил, уверовав, что он действительно является Дон Кихотом Ламанчским. Более того, он решил, что Тоби — вернувшийся Санчо Панса, и втянул его в сумасшедшее приключение.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Воображариум Терри Гиллиама не перестаёт удивлять и затягивать зрителя в прогулку по красочным лабиринтам, где реальность смешивается с фантазией. Вам может казаться, что всё происходящее правда, как в следующий момент на вас обрушивается осознание того, что это всего лишь чья-то галлюцинация. И в этом режиссёр остаётся верен самому себе. Сервантес писал своего «Дон Кихота» как пародию на рыцарские романы, в то время как Гиллиам снимает пародию не столько на саму пародию, сколько на кинематограф в целом — на его непостоянство, переменчивость, взаимосвязь с реальностью, на всех безумцев, которые вовлечены в его создание. А одним из главных безумцев современного мира кино, безусловно, можно считать самого Терри Гиллиама.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

В разное время главных героев могли сыграть Джонни Депп, Юэн МакГрегор, Джон Хёрт, Жан Рошфор и другие, но в итоге образах рыцаря и его оруженосца предстали Адам Драйвер и Джонатан Прайс. И это, пожалуй, достойная причина радоваться тому, что «Человек, который убил Дон Кихота» так долго не мог увидеть свет. Наблюдать за их тандемом — чуть ли не главное удовольствие всего фильма. Да и в целом, фильм Гиллиама является универсальным для любого зрителя — здесь есть увлекательная история, которая перекликается с одним из самых любимых романов всех времён, яркие и живые персонажи и частичка (на самом деле огромный кусок) души его автора, что придаёт фильму особый шарм.

Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Несмотря на всё буйство красок, искромётный юмор и нескончаемые оммажи предыдущим работам режиссёра (в какой-то момент в кадр даже врывается испанская инквизиция, чего уж точно никто не ждал), всё-таки он пропитан тихой грустью. Со свойственной любому рыцарю отвагой Гиллиам размышляет о муках творчества, неминуемом конце всего живого и о том, что остаётся нетленным. Этот фильм — его собственный вклад в вечность, его своеобразный наследник, который мог никогда не появиться на свет. Но вот он перед нами — эффектный, трогательный, энергичный и, главное, дышащий жизнью, которой в современном кино остаётся всё меньше.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

В российском прокате с 27 сентября 2018 года