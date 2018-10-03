Наша рецензия

История создания самого долгостройного проекта Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» привлекает внимание не меньше, чем сам фильм, если даже не больше. Известный визионер, сказочник и бывший член команды «Монти Пайтон» потратил на этот крестовый поход практически 30 лет: то финансирования не хватало, то на съёмках случались несчастья, то актеры просто-напросто умирали. Невзгоды Гиллиама, к величайшему сожалению, не кончились и к моменту окончания работы…