Наша рецензия

Молодым офицерам ссориться с папеньками ой как не хорошо! Особенно, если папенька генерал. Но поручик Колокольцев Григорий этого не учел – и из столичной гвардии вылетел. Пришлось назло старикану переводиться в провинцию, в настоящую армейскую глушь. А в дальних гарнизонах свои законы. И кудрявого Гришу с мечтаньями о правах человека там почему-то не ждали. Зато Гришу ждала палочная система и закон, по которому солдата расстреливают, если тот офицера ударит. В общем, с либеральными идеями…