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История одного назначения История одного назначения
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История одного назначения 2018 / Россия
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «История одного назначения»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодым офицерам ссориться с папеньками ой как не хорошо! Особенно, если папенька генерал. Но поручик Колокольцев Григорий этого не учел – и из столичной гвардии вылетел. Пришлось назло старикану переводиться в провинцию, в настоящую армейскую глушь. А в дальних гарнизонах свои законы. И кудрявого Гришу с мечтаньями о правах человека там почему-то не ждали. Зато Гришу ждала палочная система и закон, по которому солдата расстреливают, если тот офицера ударит. В общем, с либеральными идеями…

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Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:06
Однозначно пойду так как люблю нашу историю тем более таких великих писателей у нас вообще много людей в стране о которых можно классные фильмы снимать, были есть и будут такие люди
12 марта 2018, 05:06 Ответить
Katerina Razumova 7 сентября 2018, 14:59
Оценка
Очень мощный фильм. Под впечатлением осталась. Давно таких фильмов не снимали.
7 сентября 2018, 14:59 Ответить
Александр Шибанов 7 сентября 2018, 18:13
Оценка
Ха-ха. Только собирался свое мнение высказать, но увидел то, что заявлено выше (Катрин Разумова). «Мощности» в фильме однозначно маловато. Типо исторический фильм с элементами художественного вымысла. Смотрибельно. Немного дешево снято (для исторического фильма). Короче, фильм НЕ для кинотеатра … Дома, под чипсы, пойдет … Разделились в мнениях с супругой: 6 или 7 звезд. Но так как я главный, то ставлю «6».
7 сентября 2018, 18:13 Ответить
alex 10 сентября 2018, 18:18
Оценка
понравилось всё!
актёры, операторская работа, и Ясная Поляна узнаваема, а костюмы! и сюжет захватывает. и после выхода из зала заадумчивость одолевает [Smmile], эмоции вызывает фильм сильные(особенно после последнего приказа Колокольцеву).
смотреть надо, надо.
спасибо! [heart]
10 сентября 2018, 18:18 Ответить
alekcandr22 11 сентября 2018, 15:10
Оценка
Если совсем делать нечего,как было в моём случае в 10 утра, то смотреть можно.
11 сентября 2018, 15:10 Ответить
Анонимный Пользователь 13 сентября 2018, 08:00
Оценка
Однозначно стоит посмотреть!
13 сентября 2018, 08:00 Ответить
petrikeeva.olesya 13 сентября 2018, 16:27
Оценка
Ушла из кинозала с огромным впечатлением. Тронул до глубины души. Рекомендую ценителям!!!
13 сентября 2018, 16:27 Ответить
petrikeeva.olesya 13 сентября 2018, 16:27
Оценка
Супер!!!
13 сентября 2018, 16:27 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 16 сентября 2018, 10:23
Оценка
первую половину вообще думал что я здесь делаю. потом правда началась какая то движуха. сюжетную линию про сестру софьи непонятно зачем сюда приплели, только отвлекает
16 сентября 2018, 10:23 Ответить
Sergey Tretyakov 22 сентября 2018, 09:36
Оценка
Кому нравятся фильмы "основанных на реальных событиях", приятного просмотра. Смотреть до конца, в середине фильма чуть не ушёл)), терпеть не могу эпизоды пьянства.
22 сентября 2018, 09:36 Ответить
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