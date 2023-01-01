Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
История одного назначения
История одного назначения, 2018: актеры и роли
История одного назначения
2018 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
История одного назначения, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Авдотья Смирнова
В ролях
Евгений Харитонов
Алексей Смирнов
Филипп Гуревич
Filipp Gurevich
Ирина Горбачева
Irina Gorbacheva
Елизавета Янковская
Игорь Золотовицкий
Анна Михалкова
Anna Mikhalkova
Сергей Уманов
Анна Пармас
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
Алексей Макаров
Кирилл Васильев
Татьяна Колганова
Анна Рыцарева
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии