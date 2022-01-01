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Лукаш Симлат
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
О персоне
Фильмография
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
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Дата рождения
11 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лукаша Симлат
Родился 11 декабря 1977 года. Сосновец, Польша.
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Фильмография Лукаша Симлат
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
История одного назначения
биография, исторический
2018, Россия
7.0
Анатомия зла
боевик, триллер
2015, Польша
5.0
Пансионат «Езёрак»
драма, криминал
2014, Польша
0.0
Мужество
драма
2011, Польша
6.0
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