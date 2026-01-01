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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
Киноафиша
Персоны
Лукаш Симлат
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
Дата рождения
11 декабря 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Лукаша Симлат
Родился 11 декабря 1977 года. Сосновец, Польша.
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Популярные фильмы
7.2
Кос
(2023)
7.1
Соната
(2021)
7.1
Сезоны
(2024)
Фильмография Лукаша Симлат
4.8
King of Dope
Król dopalaczy
боевик, криминал
2026, Польша
6.1
Винчи 2
Vinci 2
комедия, криминал
2025, Польша
5
Команда "А"
Drużyna A (A)
драма
2024, Польша
Смотреть трейлер
7.1
Сезоны
Sezony
драма
2024, Польша
7.2
Кос
Kos
драма, исторический
2023, Польша
Смотреть трейлер
6.3
Ярость
драма, боевик, криминал, мини-сериал
2022, Польша
5.2
Дураки
Glupcy
драма
2022, Польша / Румыния
7.1
Соната
Sonata
драма
2021, Польша
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