Наша рецензия

Чтобы вы понимали, это цитата из фильма «Анон». Смягчённая. И довольно точно отражающая мысли, которые рождаются после просмотра. Этот фильм довольно трудно высидеть, а после хочется удалить из памяти. Но, во-первых, человечество пока что массово не владеет такими технологиями, которые представлены в фильме. А во-вторых, надо же понять, как такое странное кино вышло у автора «Гаттаки» и сценариста «Терминала» и «Шоу Трумана». Поэтому…