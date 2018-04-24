Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анон Анон
Киноафиша Фильмы Анон Отзывы о фильме «Анон»
Anon Анон 2017 / Германия
5.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Анон»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Чтобы вы понимали, это цитата из фильма «Анон». Смягчённая. И довольно точно отражающая мысли, которые рождаются после просмотра. Этот фильм довольно трудно высидеть, а после хочется удалить из памяти. Но, во-первых, человечество пока что массово не владеет такими технологиями, которые представлены в фильме. А во-вторых, надо же понять, как такое странное кино вышло у автора «Гаттаки» и сценариста «Терминала» и «Шоу Трумана». Поэтому…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Кирилл Моржов 24 апреля 2018, 00:51
Насчет далекого да еще и утопического будущего явно погорячились.
Все можно проецировать уже на наши дни!Диктаторы-параноики с карманными спецслужбами не являются фантастикой,эпоха цифровых технологий дает им инструменты для тотального контроля и порабощения современного человека.
24 апреля 2018, 00:51 Ответить
Лора Болквадзе 11 мая 2018, 20:22
Оценка
Пустая трата времени. Настолько нудный и скучный фильм давно не смотрела
11 мая 2018, 20:22 Ответить
lucklessman 19 мая 2018, 22:07
в ответ на сообщение Лора Болквадзе от 11 мая 2018, 20:22
Самый лучший фильм - это ваше.
19 мая 2018, 22:07 Ответить
Анри Кириа 22 мая 2018, 10:58
Оценка
Что-то в этом фильме есть, но в целом не могу сказать, что у меня остались яркие впечатления.
22 мая 2018, 10:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Возрожденные
Возрожденные 5 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 1 комментарий
Вызов
Вызов 192 комментария
Помилование
Помилование 1 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 7 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 5 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App