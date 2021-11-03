Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джо Пинг
Джо Пинг
Joe Pingue
О персоне
Фильмография
Новости
Джо Пинг
Joe Pingue
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Ниагара-Фолс, Онтарио, Канада
Биография Джо Пинга
Родился в 1976 году. Ниагара-Фолс, Онтарио, Канада.
Развернуть
Фильмография Джо Пинга
Анон
фантастика, триллер
2017, Германия
5.0
Черные метки
комедия
2013, Канада
5.0
Реальная белка
анимация, комедия
2013, Канада / США
6.0
Кровавая работа
триллер
2011, США / Канада
5.0
Потрошители
фантастика, триллер
2010, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
HBO Max представил первый трейлер постапокалиптического мини-сериала «Станция 11»
В числе актеров заняты Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь и Химеш Патель.
Написать
3 ноября 2021 13:09
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь