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Добытчица
Отзывы о мультфильме «Добытчица»
The Breadwinner
Добытчица
2017 / Канада / Ирландия / Люксембург
8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Александр Кенсин
5 марта 2018, 03:35
Оценка
"Добытчица" / "The Breadwinner" - Новое рукотворное чудо
Добытчица / The Breadwinner
Режиссёр Нора Туми
Роли озвучивали и играли за кадром: Саара Чодри (Парвана), Сома Бхатия (Шазия), Лаара Сэдик (Фаттема), Шаиста Латиф (Сорайя), Али Ризви (Нуруллах), Нурин Гуламгаус (Идрис и Салейман), Кава Ада (Разак)
История упрямой девочки по имени Парвана, живущей в Афганистане, которая переодевается мальчиком для того, чтобы обеспечивать свою семью и разыскать отца. А кругом идет война...
По роману Деборы Эллис
Тема очень серьезная.
Афганистан, кругом талибы, женщине нельзя выходить на улицу без своего мужа.
Что же будет, когда единственного взрослого мужчину (учителя), который потерял ногу, завистники кинут в тюрьму? Что будет с его женой и тремя детьми?
Как им выжить?
Парване 11 лет, бойкая девочка с богатым воображением, но даже у неё опускаются руки, когда она понимает, что выхода нет, что даже если есть деньги, то никто ничего не продаст из еды, а выйти на улицу - значит подвергнуть свою жизнь опасности. И не спасет ни то, что ты грамотная, ни то, что ты воспитанная.
Потому, что ты - женщина, а значит, никто... Ты заперта в клетке и свободы нет.
Да еще и местность частично заминирована, а в небе проносятся, сами знаете, чьи истребители.
В этих тяжелых условиях девочку спасает только ее находчивость и воображение.
Она придумывает удивительную историю, финал которой, как и финал фильма, неизвестен даже ей.
Её подруга Шазия спрашивает - а какая эта сказка? Со счастливым концом, или грустная?
На что Парвана, стряхнув песок с волос, отвечает: "Поживем - узнаем".
И помните, что в каждой сказке есть правда.
Эта картина - пример того, насколько удивительная бывает рисованная анимация в век компьютерных технологий, когда "Дисней" давно забыл о рисовке.
А здесь - рукотворное чудо, в котором живет неповторимая душа Парваны. А теперь живет и в нас, в тех, кто посмотрел эту волшебную и грустную историю от режиссера "Тайны Келлс". :)
Моя оценка: 10 из 10
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
5 марта 2018, 03:35
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Добытчица / The Breadwinner
Режиссёр Нора Туми
Роли озвучивали и играли за кадром: Саара Чодри (Парвана), Сома Бхатия (Шазия), Лаара Сэдик (Фаттема), Шаиста Латиф (Сорайя), Али Ризви (Нуруллах), Нурин Гуламгаус (Идрис и Салейман), Кава Ада (Разак)
История упрямой девочки по имени Парвана, живущей в Афганистане, которая переодевается мальчиком для того, чтобы обеспечивать свою семью и разыскать отца. А кругом идет война...
По роману Деборы Эллис
Тема очень серьезная.
Афганистан, кругом талибы, женщине нельзя выходить на улицу без своего мужа.
Что же будет, когда единственного взрослого мужчину (учителя), который потерял ногу, завистники кинут в тюрьму? Что будет с его женой и тремя детьми?
Как им выжить?
Парване 11 лет, бойкая девочка с богатым воображением, но даже у неё опускаются руки, когда она понимает, что выхода нет, что даже если есть деньги, то никто ничего не продаст из еды, а выйти на улицу - значит подвергнуть свою жизнь опасности. И не спасет ни то, что ты грамотная, ни то, что ты воспитанная.
Потому, что ты - женщина, а значит, никто... Ты заперта в клетке и свободы нет.
Да еще и местность частично заминирована, а в небе проносятся, сами знаете, чьи истребители.
В этих тяжелых условиях девочку спасает только ее находчивость и воображение.
Она придумывает удивительную историю, финал которой, как и финал фильма, неизвестен даже ей.
Её подруга Шазия спрашивает - а какая эта сказка? Со счастливым концом, или грустная?
На что Парвана, стряхнув песок с волос, отвечает: "Поживем - узнаем".
И помните, что в каждой сказке есть правда.
Эта картина - пример того, насколько удивительная бывает рисованная анимация в век компьютерных технологий, когда "Дисней" давно забыл о рисовке.
А здесь - рукотворное чудо, в котором живет неповторимая душа Парваны. А теперь живет и в нас, в тех, кто посмотрел эту волшебную и грустную историю от режиссера "Тайны Келлс". :)
Моя оценка: 10 из 10
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
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