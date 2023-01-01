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Добытчица Добытчица
Киноафиша Фильмы Добытчица Награды и номинации мультфильма Добытчица
The Breadwinner Добытчица 2017 / Канада / Ирландия / Люксембург
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации мультфильма Добытчица

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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