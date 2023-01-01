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Добытчица
Награды и номинации мультфильма Добытчица
The Breadwinner
Добытчица
2017 / Канада / Ирландия / Люксембург
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Золотой глобус 2018
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
В прокате
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