Чужая Земля, 2021

Действие картины происходит в будущем. Для кого-то спичечный коробок, посвященный столетию со дня высадки на Луну, является семейной реликвией, передающейся из поколения в поколение. Человечество уже покинуло Землю много лет назад из-за изменения климата, пандемий и войн.

Космонавт Луиза Блейк (Нора Арнезедер) родилась и выросла на планете Кеплер-209, куда когда-то бежала «правящая элита» планеты Земля. Теперь она в рамках научной миссии отправляется к поверхности Земли, чтобы узнать, может ли человечество вернуться обратно и будет ли способно вернуть себе возможность к размножению, так как на Кеплере-209 человеческий вид стал бесплодным. У Луизы есть и личная миссия – найти своего отца. Однако по ходу операции что-то идет не так, и ее космическая капсула вместе со всей командой терпит крушение посреди моря. Один из членов экипажа сразу погибает, другой коллега по имени Такер тяжело ранен. Луизе приходится взять на себя ответственность и самой отправиться в разведку на брошенной планете.

У нее есть шесть часов до прилива и четыре часа до того момента, когда ей нужно будет отправить запрос на Кеплер-209. Однако на суше ее и Такера поджидает банда мусорщиков – выжившего населения Земли – они берут космонавтов в заложники. Луиза с удивлением успевает заметить, что среди местного населения есть маленькие дети. Это дает ей надежду на возвращение, но мусорщики настроены крайне агрессивно. Они помещают космонавтов в колодец, который быстро наполнится во время прилива. Теперь заложникам предстоит выяснить, как выбраться из ловушки, и найти помощь для раненого Такера.