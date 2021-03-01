Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чужая Земля Чужая Земля
Киноафиша Фильмы Чужая Земля
The Colony / Tides

Чужая Земля, 2021

2021 / Германия / Швейцария
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Фантастический триллер о нашей планете, пережившей экологическую катастрофу
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 12
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины происходит в будущем. Для кого-то спичечный коробок, посвященный столетию со дня высадки на Луну, является семейной реликвией, передающейся из поколения в поколение. Человечество уже покинуло Землю много лет назад из-за изменения климата, пандемий и войн.

Космонавт Луиза Блейк (Нора Арнезедер) родилась и выросла на планете Кеплер-209, куда когда-то бежала «правящая элита» планеты Земля. Теперь она в рамках научной миссии отправляется к поверхности Земли, чтобы узнать, может ли человечество вернуться обратно и будет ли способно вернуть себе возможность к размножению, так как на Кеплере-209 человеческий вид стал бесплодным. У Луизы есть и личная миссия – найти своего отца. Однако по ходу операции что-то идет не так, и ее космическая капсула вместе со всей командой терпит крушение посреди моря. Один из членов экипажа сразу погибает, другой коллега по имени Такер тяжело ранен. Луизе приходится взять на себя ответственность и самой отправиться в разведку на брошенной планете.

У нее есть шесть часов до прилива и четыре часа до того момента, когда ей нужно будет отправить запрос на Кеплер-209. Однако на суше ее и Такера поджидает банда мусорщиков – выжившего населения Земли – они берут космонавтов в заложники. Луиза с удивлением успевает заметить, что среди местного населения есть маленькие дети. Это дает ей надежду на возвращение, но мусорщики настроены крайне агрессивно. Они помещают космонавтов в колодец, который быстро наполнится во время прилива. Теперь заложникам предстоит выяснить, как выбраться из ловушки, и найти помощь для раненого Такера.

Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале и Международном фестивале фантастических фильмов в Невшателе в Швейцарии. 

Премьера трейлера состоялась на YouTube-канале кинокомпании Saban Films.

Продюсером фильма выступил Роланд Эммерих.

Режиссером картины, а также ее сценаристом выступил Тим Фельбаум в соавторстве с Марико Миногучи и Джо Роджерс.

Режиссер Тим Фельбаум уже работал с продюсером Роландом Эммерихом над картиной «2016: Конец ночи».

Будущее. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой. Правящей элите удаётся колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут обзавестись потомством из-за особых условий в новой атмосфере. Трое ученых отправляются на Землю с миссией: узнать, возможно ли начать всё сначала. Их корабль терпит крушение при посадке на воду. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба человечества лежит на ее плечах.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 сентября 2021
Премьера онлайн 1 марта 2021
Премьера в мире 1 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Тим Фелбаум
Тим Фелбаум
В ролях
Нора Арнезедер
Нора Арнезедер
Сара-Софи Бусснина
Сара-Софи Бусснина
Иэн Глен
Иэн Глен
Сопе Дирису
Сопе Дирису
Йоэль Басман
Йоэль Басман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужая Земля 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В будущем Земля пострадала от множества потрясений: болезней, войн и перемен климата. Тогда представители высших слоёв населения попросту улетели на планету Кеплер-209, бросив остальных вымирать. Но спустя годы они столкнулись с проблемой, вызванной новым местом жительства: человечество потеряло способность к рождению детей. Тогда на Землю отправили экспедицию, чтобы попытаться как-то восстановить репродуктивные функции на родине. Первая команда пропала. Сюжет «Чужой Земли»…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Чужая Земля
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши