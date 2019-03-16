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Сводные брат и сестра Артём (Даниил Муравьев-Изотов) и Оля (Ангелина Стречина) отвлекают сидящую за рулем маму пустячной ссорой. В результате их машина срывается с моста и падает в воду. Мать спасает детей ценой собственной жизни. Родной отец Артёма и отчим Оли (зрителям его почему-то так и не покажут) сплавляет сына и приёмную дочь в закрытую школу-интернат, расположенную в здании старинного особняка XIX века. Часть дома перекрыта на ремонт, и ученикам строго-настрого запрещают туда…