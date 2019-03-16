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Пиковая дама. Зазеркалье Пиковая дама. Зазеркалье
Киноафиша Фильмы Пиковая дама. Зазеркалье Отзывы о фильме «Пиковая дама. Зазеркалье»
Пиковая дама. Зазеркалье 2019 / Россия
6.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Пиковая дама. Зазеркалье»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сводные брат и сестра Артём (Даниил Муравьев-Изотов) и Оля (Ангелина Стречина) отвлекают сидящую за рулем маму пустячной ссорой. В результате их машина срывается с моста и падает в воду. Мать спасает детей ценой собственной жизни. Родной отец Артёма и отчим Оли (зрителям его почему-то так и не покажут) сплавляет сына и приёмную дочь в закрытую школу-интернат, расположенную в здании старинного особняка XIX века. Часть дома перекрыта на ремонт, и ученикам строго-настрого запрещают туда…

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Сеня Варсеев 16 марта 2019, 18:12
Оценка
Банальный сюжет + скримеры - весь фильм.
16 марта 2019, 18:12 Ответить
galiullin-marat 17 марта 2019, 07:19
Оценка
Фильм понравился
17 марта 2019, 07:19 Ответить
Екатерина Серебрякова 17 марта 2019, 13:12
Пустят ли в 15 лет ?
17 марта 2019, 13:12 Ответить
Екатерина Серебрякова 17 марта 2019, 13:12
в ответ на сообщение Екатерина Серебрякова от 17 марта 2019, 13:12
В парме
17 марта 2019, 13:12 Ответить
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