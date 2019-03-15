«Пиковая дама. Зазеркалье»: Рецензия Киноафиши

Сводные брат и сестра Артём (Даниил Муравьев-Изотов) и Оля (Ангелина Стречина) отвлекают сидящую за рулем маму пустячной ссорой. В результате их машина срывается с моста и падает в воду. Мать спасает детей ценой собственной жизни. Родной отец Артёма и отчим Оли (зрителям его почему-то так и не покажут) сплавляет сына и приёмную дочь в закрытую школу-интернат, расположенную в здании старинного особняка XIX века. Часть дома перекрыта на ремонт, и ученикам строго-настрого запрещают туда ходить.

Оля, которая винит младшего брата в смерти матери и не хочет иметь с ним ничего общего, селится в одной комнате с другими подростками, брошенными родителями. Тут есть девочка-оторва (Анастасия Талызина), мечтающая закрутить роман с самым молодым и симпатичным из учителей, и её пухленькая подруга (Алена Швиденкова), переживающая из-за своей полноты. Также на огонёк регулярно заходят соседи из комнаты мальчиков: столичный мажор (Владислав Коноплев) и выигравший грант на обучение в школе провинциальный сирота (Владимир Канухин). Все они, включая маленького Артёма, однажды ночью окажутся на закрытой территории, где найдут зеркало с кровавым знаком Пиковой дамы.

«Пиковая дама: Зазеркалье»

Это уже вторая попытка российских режиссеров экранизировать популярную страшилку из детского городского фольклора: первая часть — «Пиковая дама: Чёрный обряд» — выходила в прокат осенью 2015 года. Над фильмами работали разные творческие команды, и сюжетно картины между собой почти не связаны. Роднит их, пожалуй, лишь то, что в обоих случаях сценаристы проигнорировали существующий литературный контекст в виде одноимённой повести Пушкина. Однако в рецензии без упоминания Александра Сергеевича обойтись будет трудно.

И он сам, и все его выдающиеся современники начинали с того, что в школьных учебниках обычно обозначается как «период несмелых, ученических стихов» — подражаний тем, кто уже достиг совершенства в поэтическом искусстве и с кого хочется брать пример. Вот такой период и проходят сейчас авторы российских хорроров.

Их прогресс очевиден, и разница между двумя «Пиковыми дамами» демонстрирует его лучше всего. Если в «Чёрном обряде» безо всякого смущения цитировались «Изгоняющий дьявола» и «Сияние» — безусловная классика, но всё-таки почти полувековой давности, то «Зазеркалье» ориентируется на куда более современный «Астрал» Джеймса Вана и знаковые фильмы смежных жанров (слово «Хогвартс» наверняка всплывёт у вас в голове гораздо раньше, чем вы услышите прямо отсылающее к «Гарри Поттеру» прозвище одного из главных героев).

«Пиковая дама: Зазеркалье»

Сценарий усложняется. В первом фильме злая сила начинала преследовать персонажей сразу после призыва «Пиковая дама, приди!» Во втором подростки выдают зеркалу свои самые заветные желания — и, конечно, оказывается, что нет ничего страшнее сбывшейся мечты. «Чёрный обряд» метался между миром детей и миром взрослых. «Зазеркалье» сразу выбирает старших школьников и в качестве главных героев, и в качестве целевой аудитории. Наконец, Пиковая дама благодаря умелому использованию CGI теперь похожа именно на даму, а не на зародыша осьминога.

Положительную динамику в развитии отечественного хоррора обеспечивает то, что занимаются им люди, искренне влюблённые в жанр. Это относится и к автору «Чёрного обряда» Святославу Подгаевскому (он с тех пор успел снять «Невесту» и «Русалку. Озеро мертвых», а сейчас заканчивает мрачную сказку про Бабу-ягу под присмотром продюсера Ивана Капитонова и при участии Александра Роднянского), и к режиссёру «Зазеркалья» Александру Домогарову-младшему. Последний вообще отличается завидной смелостью: до «Пиковой дамы» он снял короткометражку «Пустите детей» по рассказу Стивена Кинга.

Находить для фильмов ужасов сюжеты с национальным колоритом в России уже научились. Пугать — худо-бедно — тоже. Новая «Пиковая дама», конечно, не вызывает леденящих кровь эмоций и подёргиваний в кресле, но от байки родом из советского пионерлагеря этого, вероятно, никто и не ожидает. Остался главный и самый сложный шаг — перейти от технического ученичества к оригинальным режиссёрским решениям и к расширению территории жуткого и непознанного. «Пиковая дама», несмотря на свои фольклорные корни, привязана к готическому особняку — совсем как в британской традиции, где любое старое здание населяют привидения разной степени дружелюбности. А ведь ужас детских страшилок заключался как раз в том, что «одна чёрная-чёрная улица» и «один чёрный-чёрный дом» вполне могли оказаться твоей улицей и твоим домом. Ужас разлит в повседневности, и за ним далеко не всегда нужно ехать за город.