Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Гоман
Алексей Гоман
Киноафиша Персоны Алексей Гоман

Алексей Гоман

Дата рождения
12 сентября 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Мурманск, Россия

Биография Алексей Гоман

Алексей Гоман, российский певец и автор песен, родился 12 сентября 1983 года в городе Мурманск, Россия.

 

В 2003 году Алексей Гоман принял участие в телевизионном конкурсе "Народный артист", где он выделялся своим сильным вокалом и энергичными выступлениями. Он покорил сердца зрителей и жюри, став финалистом конкурса. 

 

С 2006 года принял участие во множестве ТВ шоу, конкурсах и сериалах, таких как “Славянский базар”, “Танцы со звездами”, “Ледниковый период”, «Любовь не шоу-бизнес» и «Джокер».

 

Гоман активно выступает в концертах, принимает участие в музыкальных проектах, пишет песни, снимается в клипах и участвует в телевизионных шоу. Его музыкальный стиль варьируется от поп-музыки до фольклора, а его выразительность и сила голоса делают его выступления запоминающимися и впечатляющими.

 

Популярные фильмы

Дыхание
Дыхание (2023)
8.727273
Анна и тайны прошлого
Анна и тайны прошлого (2022)
0
Империя: Петр I
Империя: Петр I (2022)
0

Фильмография Алексей Гоман

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 1 Сериалы 5 Актер 6
Соцсети
Соцсети
фантастика, комедия, драма 2023, Россия
Дыхание 8.7
Дыхание
драма 2023, Россия
Билеты
Анна и тайны прошлого
Анна и тайны прошлого
детектив 2022, Россия
Империя: Петр I
Империя: Петр I
драма, исторический 2022, Россия
Анна и тайна теней
Анна и тайна теней
детектив 2022, Россия
Анна и тайна ядов
Анна и тайна ядов
детектив 2022, Россия
Related video
Ей было 18, ему — 36: раскрыты пикантные детали связи Абдулова с известной актрисой
Седовласая старушка: Игнат из «"Тигров" на льду» изменился так, что не узнать
Роль увели у Миронова из-под носа: обомлеете, кто проснулся знаменитым вместо него
Без волос явно лучше: старое фото Бондарчука вызывает приступ гомерического смеха
Максим Фадеев назвал условие возвращения на «Голос. Дети»: выполнить невозможно
Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет
Что за буржуйские штучки? Этот ляп в кинохите «Три плюс два» перестали замечать
Что на самом деле значит название фильма «Кин-дза-дза!»? Будете поражены
Девочка-далматинец, над которой издевались с самого детства, выросла, и теперь ей завидуют (фото)
За морщинами лица не видно: время не пощадило пани Каролинку из «Кабачка "13 стульев"»
Помните блондинку-победительницу «Последнего героя»? Раньше ей сочувствовали, а теперь завидуют
Такое не простили бы и Кобзону: Бузова избавилась от подарков фанатов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше