Алексей Гоман, российский певец и автор песен, родился 12 сентября 1983 года в городе Мурманск, Россия.

В 2003 году Алексей Гоман принял участие в телевизионном конкурсе "Народный артист", где он выделялся своим сильным вокалом и энергичными выступлениями. Он покорил сердца зрителей и жюри, став финалистом конкурса.

С 2006 года принял участие во множестве ТВ шоу, конкурсах и сериалах, таких как “Славянский базар”, “Танцы со звездами”, “Ледниковый период”, «Любовь не шоу-бизнес» и «Джокер».

Гоман активно выступает в концертах, принимает участие в музыкальных проектах, пишет песни, снимается в клипах и участвует в телевизионных шоу. Его музыкальный стиль варьируется от поп-музыки до фольклора, а его выразительность и сила голоса делают его выступления запоминающимися и впечатляющими.