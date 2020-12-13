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Неадекватные люди 2 Неадекватные люди 2
Киноафиша Фильмы Неадекватные люди 2 Отзывы о фильме «Неадекватные люди 2»
Неадекватные люди 2 2019 / Россия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Неадекватные люди 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Виталий с Кристиной поженились и теперь познают радости и тяготы семейной жизни. Он постоянно работает и пытается поставить строительную фирму на ноги. Она приняла роль домохозяйки и ревностно обустраивает очаг. Их ритмы больше не совпадают, и каждый перестал замечать, как требует от партнера невыполнимого, построив за его спиной идеальный, но, к сожалению, несуществующий мир. За ответами Кристина отправляется в университет, где надеется найти себя, Виталий же, наоборот, хочет облегчить свои…

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Вадим Мазепин 13 декабря 2020, 13:48
Отличный фильм.
13 декабря 2020, 13:48 Ответить
Pavel.Rashchupkin 15 декабря 2020, 22:09
Отличный фильм!!! Стоит посмотреть!!!
15 декабря 2020, 22:09 Ответить
rm_dari 16 декабря 2020, 21:39
Разочарование года....
16 декабря 2020, 21:39 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 1 января 2021, 23:48
Жаль, что ни хэппиэнд... атеры клево сыглали и сюжет такой над которым можно подумать всем
1 января 2021, 23:48 Ответить
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