Наша рецензия

Виталий с Кристиной поженились и теперь познают радости и тяготы семейной жизни. Он постоянно работает и пытается поставить строительную фирму на ноги. Она приняла роль домохозяйки и ревностно обустраивает очаг. Их ритмы больше не совпадают, и каждый перестал замечать, как требует от партнера невыполнимого, построив за его спиной идеальный, но, к сожалению, несуществующий мир. За ответами Кристина отправляется в университет, где надеется найти себя, Виталий же, наоборот, хочет облегчить свои…