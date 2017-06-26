Раскаленный хаос, 2017

В фильме зрителю рассказывается о Первой Мировой войне, политических заговорах и хитроумных интригах, причем не только внутренних, но внешних, выходящих далеко за пределы российского государства. По мнению авторов, именно они и привели к распаду монархии, разрушению всего существующего на тот момент миропорядка. Создатели фильма выявляют причины русской революции. Провокации, ложь, интриги – в этом фильме обнажается и показывается зрителю изнанка политической жизни столетней давности. Фигуры «вождей революции» показаны Дебижевым в этом фильме в виде марионеток, за веревочки которых дергает Запад. При этом ни сами они, ни ведомый ими народ не подозревают об этом. По замыслу автора, революция не может состояться без поддержки внешних сил, которые заинтересованы в ней.