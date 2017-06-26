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Раскаленный хаос Раскаленный хаос
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Раскаленный хаос, 2017

2017 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме зрителю рассказывается о Первой Мировой войне, политических заговорах и хитроумных интригах, причем не только внутренних, но внешних, выходящих далеко за пределы российского государства. По мнению авторов, именно они и привели к распаду монархии, разрушению всего существующего на тот момент миропорядка. Создатели фильма выявляют причины русской революции. Провокации, ложь, интриги – в этом фильме обнажается и показывается зрителю изнанка политической жизни столетней давности. Фигуры «вождей революции» показаны Дебижевым в этом фильме в виде марионеток, за веревочки которых дергает Запад. При этом ни сами они, ни ведомый ими народ не подозревают об этом. По замыслу автора, революция не может состояться без поддержки внешних сил, которые заинтересованы в ней. 

  • Российский документальный фильм «Раскаленный хаос» режиссера Сергея Дебижева вызвал массу противоречивых отзывов – от восторженных до крайне негативных. 
  • Вышел он в 2017 году – как раз в этом году исполнилось 100 лет со дня Октябрьской революции в России. 
  • Сергей Дебижев является режиссёром и автором сценария не только документальных, но и художественных фильмов, автором видеоклипов, автором и режиссёром телепрограмм. Кроме того, он участвует в выставках живописи, графики, дизайнерского искусства.

В 2017 году исполнится 100 лет революции в России. Фильм повествует о причинах русской революции, Первой Мировой войне, внешних и внутренних заговорах, приведших к крушению монархии и всего миропорядка. Текст состоит из цитат, воспоминаний и умозаключений очевидцев. Факты изложены исходя из представлений о них авторов фильма.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 26 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Дебижев
В ролях
Александр Груздев
Александр Груздев
Николай Мартон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Раскаленный хаос 1 постер
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Раскаленный хаос смотреть онлайн

Раскаленный хаос
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alex Fischer 17 ноября 2018, 22:32
Ещё один режиссер появился со странной памятью. Спрашивается, а где победа советского народа в Великой Отечественной войне и достижения советской… Читать дальше…
Анатолий Дайнеко 17 ноября 2018, 18:20
Прям, вторая серия английского лживого ТВ-кино "Смерть Сталина". Такого винегрета из фактов и лжи я еще не видел. И этот "ШЕДЕВР"… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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