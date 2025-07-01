«Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе (тест)

Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете советские комедии? Те самые, которые регулярно все пересматривают, но вот досконально их помнят лишь единицы. Время выяснить: сможете ли вы угадать пять знаменитых картин всего по одной реплике?
Не переживайте, если что-то не вспомните сразу — даже одна ошибка не помешает вам считать себя поклонником советского кино. Ведь главное — это удовольствие от игры и тёплые воспоминания о любимых фильмах.
Готовы проверить свою память и ностальгировать по лучшим комедийным моментам? Тогда вперёд — возможно, после теста вам захочется снова пересмотреть эти шедевры.
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