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Киноафиша Статьи «Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе (тест)

«Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе (тест)

1 июля 2025 14:44
«Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе (тест)

Эти цитаты слышали многие, но не каждый знает, где же они прозвучали впервые.

Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете советские комедии? Те самые, которые регулярно все пересматривают, но вот досконально их помнят лишь единицы. Время выяснить: сможете ли вы угадать пять знаменитых картин всего по одной реплике?

Не переживайте, если что-то не вспомните сразу — даже одна ошибка не помешает вам считать себя поклонником советского кино. Ведь главное — это удовольствие от игры и тёплые воспоминания о любимых фильмах.

Готовы проверить свою память и ностальгировать по лучшим комедийным моментам? Тогда вперёд — возможно, после теста вам захочется снова пересмотреть эти шедевры.

Ранее мы писали: Воровал голубей, сбежал из тюрьмы: культовый хит «Операции “Ы”» написал криминальный авторитет — и в фильм его взяли из-за Никулина

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «12 стульев» (1976)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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