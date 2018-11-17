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Раскаленный хаос
Отзывы о фильме «Раскаленный хаос»
Раскаленный хаос
2017 / Россия
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Анатолий Дайнеко
17 ноября 2018, 18:20
Оценка
Прям, вторая серия английского лживого ТВ-кино "Смерть Сталина". Такого винегрета из фактов и лжи я еще не видел. И этот "ШЕДЕВР" за народные деньги? Видно трон качается, если народу уже минкультуры "пальчиком грозит".
17 ноября 2018, 18:20
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Alex Fischer
17 ноября 2018, 22:32
Ещё один режиссер появился со странной памятью. Спрашивается, а где победа советского народа в Великой Отечественной войне и достижения советской науки и культуры? Не от вас первого слышим эту мантру, что во всём виноваты тёмные силы народа, уголовники, солдаты и жестокие большевики. А вот царь, русская буржуазия и церковь невинные жертвы неблагодарного народа. Советую съездить в США с вашим "Раскаленным хаосом", там Оскара дают за антисоветскую пропаганду.
17 ноября 2018, 22:32
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