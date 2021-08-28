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Рок за гранью
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Rok za granyu

Рок за гранью, 2021

2021 / Россия
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О фильме

«Рок за гранью» — документальный срез эпохи, попытка взглянуть на первые ростки такого направления как русский рок через призму прошедших лет. Центральными героями документального исследования Дебижева становятся голоса русского рока, к которым в 80-е – 90-е годы прошлого века было приковано максимальное внимание: Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Сергей Курехин. С самого начала «Рок за гранью» погружает зрителя в ностальгию: вместе с хроникой прошлых лет мы отправляемся во времена музыкальных квартирников, закулисья первых рок-концертов, жара печи знаменитой «Камчатки» и бунтарства, зарождающегося в Ленинградском рок-клубе. Палитра картины неизменно черно-белая.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 сентября 2021
Премьера в мире 28 августа 2021
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Дебижев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рок за гранью 2 постера
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