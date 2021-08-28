Рок за гранью, 2021

«Рок за гранью» — документальный срез эпохи, попытка взглянуть на первые ростки такого направления как русский рок через призму прошедших лет. Центральными героями документального исследования Дебижева становятся голоса русского рока, к которым в 80-е – 90-е годы прошлого века было приковано максимальное внимание: Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Сергей Курехин. С самого начала «Рок за гранью» погружает зрителя в ностальгию: вместе с хроникой прошлых лет мы отправляемся во времена музыкальных квартирников, закулисья первых рок-концертов, жара печи знаменитой «Камчатки» и бунтарства, зарождающегося в Ленинградском рок-клубе. Палитра картины неизменно черно-белая.