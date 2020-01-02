«Красные туфельки и семь гномов»: Рецензия Киноафиши

Знакомое на первый взгляд сказочное королевство. Драконы терроризируют простых жителей, темные силы раздают отравленные яблоки, а герои оберегают покой, кажущийся недостижимым. Но что, если семерка отважных спасителей примет ошибочный выбор, перепутав принцессу фей и ведьму, хорошенько ее проучив? Конечно же поплатится за собственную недальновидность и стереотипность мышления. Теперь им самим придется столкнуться с дискриминацией, ведь любой, кто посмотрит на героев-красавцев увидит перед собой лишь маленьких зеленых гномов. Снять проклятье может только поцелуй истинной любви. Это один из сюжетов странного сказочного королевства. Главной в истории, как всегда, окажется принцесса, ищущая своего отца, и ведьма, желающая отобрать волшебные красные туфельки – сильнейший артефакт этих мест. Бывшим героям представится новый шанс доказать свою отвагу, даже находясь в маленьких и неуклюжих телах.

Красота – одна из главных ценностей этого волшебного мира. Она способна моментально менять пространство вокруг, позволяя буквально осуществлять любые желания. Именно ее и дарят заветные красные туфельки, способные омолодить старую ведьму или помочь сбросить несколько десятков килограмм, преобразив местную принцессу. Ей стала Белоснежка, которая в этой сказке пошла фигурой в отца, далеко отойдя от классического диснеевского образа. Она больше не пленяет окружающих своей красотой и пением, вызывая скорее насмешки людей, видящих лишь некрасивую толстуху. Для нее туфельки и внимание становятся случайностью, открывающей девушке новый мир, в котором люди готовы распахивать перед принцессой все двери и исполнять любой каприз. Скромность моментально берет свое, не позволяя Белоснежке пользоваться окружающими в личных целях, ведь сказочное королевство осталось таким же неуютным и лживым, заставляя ее прятать свой настоящий облик.

Герои совершили обратное превращение, утратив красоту, столь ценную для них и став местным посмешищем. Маленькие зеленые потешные гномы не похожи на отважных героев и вынуждены скрываться на окраине королевства в собственном замке, построенном из деревьев и палок. Несмотря на изменения, они продолжают мыслить привычными стандартами внешней красоты, мечтая вернуть свой облик, так и не усвоив урока, который преподала им принцесса фей. Все герои получили запоминающиеся образы: три брата изобретателя, конструирующие большого робота, аристократ, следящий за своей внешностью и манерами, кучерявый повар, силач, который больше не может достать меч экскалибур из камня, и лидер, подставивший всех, не разглядев добрую фею. Преображение их взгляда на мир и принятие настоящего облика Белоснежки – будет главным итогом приключений. Фоном станет постоянная борьба за поцелуй красавицы, способной вернуть одному из них привычный облик.

«Красные туфельки и семь гномов»

Наименьшие изменения достались принцу и ведьме. Первый получился злым недотепой, часто встречающимся в современных мультфильмах, а ведьма просто пытается убежать от старости. Ради этого она и творит все злодеяния, обманывая, проклиная, запугивая и отравляя жизни окружающих. Этот образ вышел излишне классическим и теряется на фоне других героев. Сама ведьма очень сильно напоминает Мишель Пфайффер, которая не принимала участия в создании мультфильма.

«Красные туфельки и семь гномов» преследует довольно популярную цель – переосмыслить взгляд на привычное добро и зло, не всегда легко отличимые с первого взгляда. Показав меняющийся мир, в котором побеждает внутренняя красота, создатели борются со стереотипами и шаблонами знакомых сказочных образов, расширяя привычные рамки. Между внешностью и нравственными взглядами больше не стоит знак равенства. Нечто подобное было сделано в «Шреке», но «Красные туфельки» не собираются брать столь большую высоту. Это довольно скоромный мультик, скорее ориентированный на юных детей. Яркая анимация, простой, но приятный юмор, герои с запоминающимися образами и правильные ориентиры, предлагающие детям оглянуться вокруг и стать чуточку добрее к окружающим людям.

Это вполне достаточно для обаятельного корейского мультфильма, добравшегося до мирового проката. Режиссер и сценарист Хон Сон-хо приложил руку лишь к созданию нескольких эпизодов мультсериала Disney «Микки и весёлые гонки». «Красные туфельки» – его полнометражный дебют, который смело можно назвать успехом. Здесь есть все, чтобы развлечь вашего ребенка, подарив ему прекрасное приключение в сказочном антураже, рассказывающее о доброте и настоящей любви – идеальных спутников новогодних праздников.

Константин Киценюк