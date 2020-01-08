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Знакомое на первый взгляд сказочное королевство. Драконы терроризируют простых жителей, темные силы раздают отравленные яблоки, а герои оберегают покой, кажущийся недостижимым. Но что, если семерка отважных спасителей примет ошибочный выбор, перепутав принцессу фей и ведьму, хорошенько ее проучив? Конечно же поплатится за собственную недальновидность и стереотипность мышления. Теперь им самим придется столкнуться с дискриминацией, ведь любой, кто посмотрит на героев-красавцев увидит перед собой…