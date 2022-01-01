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Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
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Арнис Лицитис
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Дата рождения
8 января 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Арниса Лицитиса
Родился 8 января 1946 года. Рига, Латвия.
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Фильмография Арниса Лицитиса
То, что никто не видит
драма
2017, Латвия
7.0
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
драма, исторический
2015, Россия
0.0
Леший 2
мелодрама
2009, Россия
6.0
Ведьма
триллер, мистика, ужасы
2006, Россия
6.0
Мужской сезон: Бархатная революция
криминал, драма, боевик
2005, Россия
3.0
Мужской сезон. Бархатная революция
криминал, триллер, драма, боевик
2005, Россия
7.0
Круиз, или Разводное путешествие
мелодрама
1991, Украина
5.0
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика
1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
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