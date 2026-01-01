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Во время войны фашисты увезли в Германию племенную лошадь Зарницу, победительницу многих международных скачек. Но лошадь отказалась слушаться нового хозяина жокея Шойберга. Поэтому он был вынужден освободить из плена конюха Григория, ухаживавшего за Зарницей еще до войны. Воспользовавшись ситуацией, конюх пытался бежать и погиб. А Шойберг решил все-таки выступить на Зарнице, но у самого финиша она сбросила седока и убежала. Ее нашли и вернули хозяину и несмотря на это, она много раз пыталась вырваться из плена. Только в самом конце войны ее разыскал сын конюха Ленька...
|1 октября 1989
|СССР