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Постер фильма Наследница Ники
5.0
Киноафиша Фильмы Наследница Ники
5.0

Наследница Ники

, 1989
Naslednitsa Niki
СССР / драма / 18+
Постер фильма Наследница Ники
5.0

О фильме

Во время войны фашисты увезли в Германию племенную лошадь Зарницу, победительницу многих международных скачек. Но лошадь отказалась слушаться нового хозяина жокея Шойберга. Поэтому он был вынужден освободить из плена конюха Григория, ухаживавшего за Зарницей еще до войны. Воспользовавшись ситуацией, конюх пытался бежать и погиб. А Шойберг решил все-таки выступить на Зарнице, но у самого финиша она сбросила седока и убежала. Ее нашли и вернули хозяину и несмотря на это, она много раз пыталась вырваться из плена. Только в самом конце войны ее разыскал сын конюха Ленька...

В ролях

Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий
Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
Галина Мороз
Леонид Яновский
Мара Звайгзне
Николай Токарев
Donatas Sperauskas
Leonid Parn
Sigitas Ramelis
Mikhail Dolgov
Режиссер Вадим Лысенко
Сценарист Леонтьев, Алексей Николаевич (сценарист)
Композитор Стихин, Евгений Михайлович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 октября 1989
Дата выхода
1 октября 1989 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Naslednitsa Niki, Наследница Ники, Die Erbin von Nike

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb

Отзывы о фильме

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